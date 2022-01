Fiat Tipo Cross SW e Fiat 500X: ecco le prime immagini

Le nuove Fiat Tipo Cross SW e Fiat 500X si mostrano per la prima volta nell’attesa delle comunicazioni ufficiali che fisseranno l’effettivo debutto. La più attesa fra le due rimane comunque la Fiat Tipo Cross SW che introduce il set di novità più corposo. La nuova Fiat 500X difatti va esclusivamente (per il momento) ad introdurre piccole caratterizzazioni stilistiche legate all’introduzione del nuovo logo “500” sul frontale, così come disposto già dalla Nuova 500 Elettrica dalla quale prende in prestito anche il nuovo logo Fiat disposto esclusivamente sul portellone: all’interno il volante presenta ancora il vecchio scudetto Fiat di qualche anno fa.

Un insieme di variazioni stilistiche particolarmente misurate per la Fiat 500X. Le immagini che vediamo qui scaturiscono da alcuni video ufficiali sfuggiti online in queste ultime ore: le Fiat Tipo Cross SW e Fiat 500X arriveranno infatti in maniera ufficiale fra marzo e aprile, per poi essere proposti in concessionaria a giugno.

C’è da dire che dai video (che non pubblichiamo qui) emerge un allargamento a tutta la gamma Fiat dell’allestimento (RED): si vede infatti anche la stessa caratterizzazione stilistica già vista per tutta la Famiglia 500, anche per la Fiat Panda.

È però un caso particolare quello portato in dote dalla Fiat 500X che rientrava già fra i modelli interessati dalla caratterizzazione (RED) vista qualche mese fa. Oggi infatti la 500X viene reintrodotta all’interno di questo allestimento specifico sfruttando questo piccolo restyling utile a prolungarne la vita utile fino al 2024 quando dovrebbe essere prevista una nuova generazione, o un modello sostitutivo completamente differente come sembrano suggerire le indiscrezioni dell’ultima ora. Positivo il fatto che sulla nuova Fiat 500X tornano i gruppi ottici dotati di tecnologia Full LED che erano stati messi da parte in precedenza. All’interno non dovrebbe cambiare nulla (tranne alcune caratterizzazioni stilistiche su plancia e sedili) mentre per la variante Mild Hybrid con sistema a 48 Volt abbinato al 1.5 T4 bisognerà aspettare il mese di giugno.

La novità è rappresentata dalla Fiat Tipo Cross SW

La vera novità è rappresentata invece dalla Fiat Tipo Cross SW. La versione familiare della fortunata gamma del costruttore torinese introduce infatti le caratterizzazioni già previste per la variante Cross della Tipo Hatchback. Fiat introduce così la variante rialzata, dotata di protezioni specifiche riprendendo gli stessi stilemi già visti sulla versione Hatchback della stessa famiglia di modelli.

È evidente l’aspetto rialzato della nuova Fiat Tipo Cross SW che la fa apparire maggiormente dedicata ad una collocazione da off road e probabilmente anche più accattivante e proporzionata dalla sorella da cui deriva. Dal punto di vista stilistico le caratterizzazioni sono quelle già viste sulla Tipo Cross che conosciamo e anche i cerchi in lega sono esattamente gli stessi.

Anche nel caso della Fiat Tipo Cross SW, e di tutta la gamma Tipo, sarà introdotta la variante Mild Hybrid che sfrutterà lo stesso propulsore 1.5 T4 da 130 cavalli (che dovrebbe essere disponibile anche con potenza pari a 150 cavalli) previsto sulla 500X. Anche in questo caso questa versione del propulsore ibrido dovrebbe arrivare non prima dell’inizio della prossima estate.