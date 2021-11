Fiat Tipo Cross SW: potrebbe arrivare nel 2022 [FOTO SPIA]

In casa Fiat si sta lavorando sulla versione Cross della Fiat Tipo Station Wagon. Una vettura, fortemente camuffata, è stata infatti avvistata in Germania in queste ultime ore durante alcune fasi di test: quella che dovrebbe chiamarsi Fiat Tipo Cross SW dovrebbe già debuttare nel corso del 2022. Nello specifico, dopo che già lo scorso anno il restyling ha portato proprio alla prima Tipo Cross introdotta a listino, la futura Fiat Tipo Cross SW dovrebbe riprendere i tratti caratteristici della versione hatchback rialzata.

D’altronde dalle immagini spia apparse su Carscoops si percepiscono caratteristiche che legano i due modelli. La vettura appare parecchio rialzata da terra e sono presenti ampi passaruota, comunque nascosti dalla massiccia camuffatura. Con la Tipo Cross SW, Fiat si vuole inserire in un comparto nel quale ha fatto ingresso proprio con la Tipo Cross lo scorso anno che va ad introdursi in una interessante competizione con Ford Focus Active e Kia XCeed (sebbene l’approdo sia più economico dal punto di vista del prezzo di vendita). La Tipo Cross SW si troverebbe invece di fronte le Volkswagen Golf Alltrack, Toyota Corolla Trek, Ford Focus Active Wagon e successivamente anche la Opel Astra Cross.

La Fiat Tipo Cross SW condividerà molto con la hatchback

È assolutamente lecito ipotizzare che entrambe le Fiat Tipo condivideranno gli elementi della carrozzeria già sdoganati lo scorso anno. La camuffatura nasconde linee che saranno del tutto identiche a quelle della Fiat Tipo Cross: l’unica differenza dovrebbe essere applicata al posteriore vista la necessaria presenza del portellone differente e dello sbalzo differente della Station Wagon. Tutto il resto dovrebbe risultare praticamente invariato.

L’assetto dovrebbe essere rialzato di 40 millimetri anche sulla Fiat Tipo Cross SW, grazie anche ad una rivista taratura del comparto sospensivo con cerchi da 17 pollici e pneumatici maggiorati. Il capitolo motorizzazioni dovrebbe mantenere quanto già visto sulla Tipo Cross, sebbene potrebbe essere prevista qualche forma di elettrificazione. Al momento la versione hatchback dispone del 1.0 T3 Gse a 3 cilindri da 100 cavalli di potenza, accanto al diesel MultiJet 1.3 da 95 cavalli di potenza e al 1.6 MultiJet da 130 cavalli di potenza. Impossibile ipotizzare una variante dotata di trazione integrale.

Con la Fiat Tipo Cross SW che dovrebbe debuttare nel 2022, Fiat andrebbe a garantirsi ancora qualche anno di vetture dotate di propulsori tradizionali in attesa del cambio di passo, in favore dell’elettrico, previsto per il 2030.