FIAT 500X facelift 2022: foto spia

Walter Vayr di GabetzSPyUnit ha pubblicato su Facebook nella giornata di ieri nuove foto spia di Fiat 500X Facelift 2022. La vettura subirà lievi modifiche estetiche con l’introduzione dei nuovi loghi Fiat e 500 rispettivamente nella zona anteriore e posteriore del veicolo. Nella zona anteriore saranno evidenti le somiglianze con la nuova Fiat 500 elettrica. Al pari di questo modello il SUV avrà due “baffi” cromati perfettamente integrati con il nome del modello tra di loro.

Su Facebook nuove foto spia di Fiat 500X 2022

All’esterno comunque le modifiche per questo modello rispetto alla versione attuale dovrebbero essere davvero lievi. Qualcosa di più interessante a proposito di Fiat 500X 2022 dovrebbe avvenire al suo interno. Sono attese infatti alcune novità per quanto riguarda materiali, tappezzerie, colori e allestimenti che faranno brillare ancora per un po’ la 500X sul mercato in attesa del suo sostituto.

Questo modello infatti ancora per alcuni anni rimarrà presente nella gamma della principale casa automobilistica italiana per poi lasciare spazio alla nuova generazione che però sarà un modello totalmente diverso e che aumenterà anche un po’ le sue dimensioni per allontanarsi maggiormente dalla futura B-SUV che Fiat produrrà dal 2023 presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Si dice anche che con la futura generazione il veicolo dirà addio a Melfi per trasferirsi altrove ma su questo ovviamente si attendono conferme ufficiali.

Tra l’altro, segnaliamo che sempre nel 2022 anche Jeep Renegade, gemella di Fiat 500X subirà lo stesso trattamento. Ed in fatti al pari del modello di Jeep anche il crossover della casa italiana dovrebbe montare i nuovi motori T5 a quattro cilindri “FireFly” da 1,5 litri che offriranno potenze massime di 130 e 160 cavalli. Di questa auto vi abbiamo mostrato alcuni giorni fa la prima immagine ufficiale proveniente dal Brasile che mostra anche in questo caso solo lievi modifiche.

Questo nuovo motore di Fiat 500X 2022, con tecnologia MHEV il più potente, arriverà a sostituire i più vecchi, e meno efficienti, 1.0 T3 e 1.3 T4 da 120 e 150 CV, aggiungendo un piccolo extra nella potenza e coppia massima, disponibili con cambio manuale, automatico, trazione anteriore e totale.

Per quanto riguarda il periodo in cui questo modello potrebbe debuttare, c’è chi ipotizza la primavera inoltrata e chi invece è pronto a scommettere che dovremo aspettare almeno fino a luglio prima di assistere alla presentazione di questa Fiat 500X Facelift 2022.

Si spera ovviamente che nel frattempo su questo modello possano arrivare ulteriori notizie dato che per il momento sono davvero pochi i dettagli che si conoscono a proposito di come sarà il nuovo crossover di Fiat quando finalmente sbarcherà in concessionaria. Probabilmente anche per questo modello nuove informazioni emergeranno l’1 marzo quando Stellantis definirà il suo piano strategico.

