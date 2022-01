Fiat Fastback: il SUV Coupè avrà motori 1.0 e 1.3 Turbo Flex

Arrivano importanti indiscrezioni dal Brasile su Fiat Fastback. Il futuro SUV Coupè che la principale casa automobilistica italiana svelerà entro fine anno avrà nella sua gamma due motori: 1.0 Turbo Flex T200 e 1.3 Turbo Flex T270. E’ stato il sito Quatro Rodas a dire che il Fastback avrà versioni entry level con il motore 1.0 T200 Flex. Fino ad oggi infatti si sapeva solo del propulsore 1.3 Turbo Flex T270.

Fiat Fastback: confermati due motori per il SUV Coupè della casa italiana

Nelle versioni entry-level, Fiat Fastback avrà il motore 1.0 Turbo Flex denominato T200 con una potenza di 125 CV a 5.750 giri/min e una coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min se alimentato a benzina. Con l’etanolo, la potenza passa a 130 CV a 5.750 giri/min e la coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min. Il motore sarà collegato al cambio automatico CVT a 7 marce.

Nelle versioni più costose e in quella di Abarth, a cui la casa dello Scorpione sta già lavorando, Fiat Fastback avrà il motore 1.3 T270 Flex con potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo, mentre la coppia è di 27,5 kgfm. Questo propulsore sarà collegato solo ad un cambio automatico a sei marce.

Il SUV coupé di Fiat come dimensioni non dovrebbe essere troppo lontano da un’altra vettura molto famosa di Fiat. Ci riferiamo naturalmente alla berlina Fiat Cronos che presenta una lunghezza di 4,36 metri. Anche la larghezza dovrebbe essere più o meno la stessa mentre il passo potrebbe essere più grande.

Per quanto riguarda i tempi di debutto di questo modello, al momento non vi sono notizie ufficiali ma pensiamo che la sua presentazione possa avvenire non prima della metà dell’anno ma è più probabile nella seconda metà. Il lancio sul mercato brasiliano dovrebbe essere previsto entro fine anno.

Ricordiamo infine che questa auto nel 2023 sarà commercializzata anche nel resto dell’America Latina ed in particolare in Argentina dove è stato già annunciato l’arrivo di questo modello che avrà pure una versione Abarth con motore da 185 cavalli.

