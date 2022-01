Fiat 500X: che fine farà il SUV?

Nel 2022 assisteremo al debutto del restyling di Fiat 500X che porterà lievi modifiche al design dell’auto, alla sua tecnologia e alla gamma dei motori, con un nuovo modello elettrificato che utilizzerà il motore 1.5 Firefly turbo benzina con un sistema elettrico da 48v. Quindi insomma il futuro prossimo del crossover prodotto a Melfi è già stato delineato.

Cosa accadrà in futuro con la Fiat 500X?

Quello che però ancora in tanti si chiedono è cosa accadrà nei prossimi anni e cioè quando l’attuale versione di Fiat 500X arriverà alla conclusione della sua carriera. In tanti si chiedono se ci sarà una nuova generazione. Infatti l’introduzione nel 2023 del nuovo B-SUV lascia qualche perplessità. I due modelli sono troppi simili e troppo vicini nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Questo fa pensare che tra qualche anno Fiat possa lanciare sul mercato una nuova generazione di Fiat 500X che sarà abbastanza diversa dal modello attuale. In primis per quanto riguarda le dimensioni. Si cercherà infatti di differenziare maggiormente i due SUV. Ricordiamo che secondo i soliti bene informati il B-SUV che sarà prodotto in Polonia dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 410 – 415 cm. Quindi è probabile che la nuova Fiat 500X possa leggermente aumentare di dimensioni.

Si tratterà insomma di qualcosa di simile a quanto accadrà nella gamma di Jeep dove già entro la fine di questo 2022 arriverà il nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che diventerà la nuova entry level nella gamma di Jeep. Quindi anche Jeep Renegade con la futura generazione dovrebbe essere modificato con un amento delle dimensioni. Ovviamente non si parla di differenze incredibili ma solo di qualche cm.

Le due auto inoltre subiranno un importante aggiornamento tecnologico e anche le gamme dei motori saranno elettrificate totalmente. Tra l’altro si dice anche che la gamma di Fiat possa accogliere anche un altro SUV nei prossimi anni e dunque la nuova Fiat 500X molto probabilmente diventerà la proposta “di mezzo” nella futura gamma di SUV della principale casa italiana.

Ricordiamo che negli scorsi anni il capo globale di Fiat aveva parlato di una trasformazione della 500X in una sorta di 500XL, prospettando un cambio di segmento. Il prossimo 1 marzo quando Stellantis delineerà il suo nuovo piano strategico per il futuro è probabile anche che scopriremo cosa accadrà a questo popolare modello di Fiat.

