Jeep Willys sarà il nome del futuro B-SUV?

Il 2022 sarà l’anno in cui finalmente il marchio Jeep svelerà il nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy su piattaforma STLA Small. Questa auto diventerà la nuova entry level nella gamma della casa automobilistica americana e dovrebbe garantire un grosso incremento delle immatricolazioni per il brand globale di Stellantis già dalla fine del 2022.

A proposito di questo futuro modello nonostante ormai al suo debutto manchi poco non si sa praticamente nulla. Al momento non si conosce nemmeno il nome che però a quanto pare sarà svelato a breve. Secondo nuove indiscrezioni questo SUV potrebbe alla fine chiamarsi Jeep Willys.

Jeep Willys sarà il nome scelto da Stellantis per il futuro B-SUV della casa americana?

La nuova Jeep Willys dovrebbe debuttare sul mercato entro fine anno ma non possiamo escludere che alla fine lo sbarco in concessionaria possa avvenire nel 2023. La cosa curiosa è che sebbene la sua produzione sia confermata a Tychy per la seconda metà del 2022, ancora non si è registrato nessun avvistamento del prototipo camuffato.

A meno che non vi siano ulteriori dettagli che però per il momento non sono stati comunicati da Stellantis, già a partire dalle prossime settimane è probabile che si verificheranno i primi avvistamenti. Questo modello sarà un veicolo pensato per la città e quindi molto piacevole da guidare nelle strade urbane ma il suo DNA rimarrà quello di una Jeep.

La nuova Jeep Willys potrebbe inoltre essere il primo modello completamente elettrico della principale casa automobilistica americana. Il prossimo 1 marzo a proposito di questa auto dovremmo finalmente avere le idee più chiare e finalmente capiremo se davvero si chiamerà così.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo B-SUV è in fase di progettazione insieme ai B-SUV di Jeep, Fiat e Lancia