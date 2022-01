Stellantis Vigo inaugura il 2022 con la produzione della prima Fiat

Importante novità per lo stabilimento Stellantis di Vigo. Il 2022 del famoso sito produttivo del gruppo automobilistico è già iniziato. In questi giorni infatti verrà prodotta la prima auto di Fiat nella storia di questa fabbrica. Si tratta di un furgone che diventerà la nuova ‘sorella’ di Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo e Toyota Proace. In altre parole, non è una macchina nuova in quanto tale, ma si tratta di un’operazione di Rebranding.

Il primo modello di Fiat prodotto nello stabilimento Stellantis di Vigo arriverà questo mese

Si tratta del furgone Fiat Doblò, che dovrebbe arrivare nella catena di montaggio con le sue prime unità già questo mese. Con questo veicolo, Stellantis Vigo amplia la sua posizione di produttore multimarca a un totale di sei marchi: Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall (Opel nel Regno Unito), Toyota e Fiat.

L’arrivo di questo modello nel sito di Stellantis a Vigo coinciderà con il ‘pensionamento’ di uno dei modelli che viene assemblato nello stabilimento di Balaídos, la Citroën Grand C4 la cui produzione si interromperà 2022 dopo 16 anni da quando iniziò a essere prodotta a Balaídos con la sua prima versione, la vecchia C4 Picasso.

Insomma si tratta sicuramente di un momento importante nella storia di questa fabbrica di Stellantis considerata fondamentale dal gruppo automobilistico. Questo lo si evince anche dal fatto che nei mesi scorsi il CEO Carlos Tavares e il presidente del gruppo John Elkann sono andati a visitare il celebre sito produttivo che in Spagna è uno dei più attivi in assoluto anche in questo periodo difficile a causa della pandemia di coronavirus e della conseguente carenza di semiconduttori che hanno reso difficile la produzione di nuove vetture.

Stellantis a Vigo ha chiuso il 2021 con un volume di 495.400 veicoli, cifra molto simile a quella raggiunta nel 2020 (498.600) ed è il terzo miglior record della sua storia, ottenuto in piena pandemia. Nel 2022 è previsto che in questa fabbrica vengano prodotte circa 2.300 auto al giorno.

