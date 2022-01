Fiat Pulse: il confronto con Volkswagen Nivus

Nelle scorse ore il sito brasiliano Autoesporte ha messo a confronto due modelli di cui sentiremo molto parlare in questo 2022 in Brasile: Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. Si tratta di due SUV compatti che si sfideranno per la supremazia del settore e forse anche dell’intero mercato dato che gli esperti ipotizzano che il modello di Fiat possa addirittura aspirare alla vetta della classifica delle auto più vendute in quel paese.

Fiat Pulse e Volkswagen Nivus messe a confronto in Brasile

Volkswagen Nivus ha venduto 35 mila unità nel suo primo anno sul mercato brasiliano nel 2021. Di Fiat Pulse invece sappiamo che in poche settimane sono state oltre 10 mila le prenotazioni. Il sito Autoesporte ha messo a confronto i due rivali in una sfida per valutare pregi e difetti dei due modelli. Innanzi tutto sono state valutare le prestazioni.

Le due auto sono state guidate in un circuito di prova in cui il SUV di Fiat è risultato essere il più veloce dei due nell’accelerazione da 0 a 100 con un tempo di 9,6 secondi contro i 9,9 secondi del veicolo di Volkswagen. Fiat Pulse va meglio del rivale anche per quanto riguarda le riprese e le accelerazioni improvvise. Questo in particolare grazie al suo cambio CVT.

Ricordiamo che entrambe le vetture sono dotate di motore 1.0 turbo con una potenza di 130 cavalli per Pulse e 128 per Nivus. La coppia è la stessa ed è pari a 20,4 kgfm. Per quanto riguarda la frenata, registriamo il vantaggio di Volkswagen Nivus che ad una velocità di 100 km orari ha bisogno di 37,5 metri per frenare contro i 40,1 m di Fiat Pulse. Questa differenza deriva dal fatto che Nivus utilizza freni a disco mentre il modello di Fiat è dotato di freni a tamburo.

Per quanto riguarda il piacere di guida, secondo gli esperti di Autoesporte il modello di Volkswagen presenta un assetto più raffinato. Molto probabilmente in quanto il veicolo è un po’ più basso rispetto a quello di Fiat presentando un’altezza da terra leggermente inferiore. La presenza in Pulse del pulsante Sport che cambia l’assetto dell’auto però migliora notevolmente le cose e riduce le differenze con Nivus.

Fiat Pulse inoltre perde punti in altri aspetti importanti, come l’isolamento acustico (non così efficiente) e lo spazio interno. Infatti il passo è leggermente più piccolo: 2,53 m x 2,56 m. Secondo i brasiliani inoltre nelle rifiniture qualche punto in più va a Volkswagen anche se a dire il vero il modello di Pulse provato da Autoesporte è un modello di preproduzione e questo ovviamente può aver influito sulle rifiniture.

Uno dei pregi migliori di Fiat Pulse è il costo notevolmente inferiore rispetto a Volkswagen Nivus. Il veicolo di Fiat infatti costa 12mila R$ in meno rispetto al rivale tedesco. Inoltre il SUV della casa italiana offre una dotazione abbastanza completa anche con le versioni entry level. Questo è il giudizio di Autoesporte. Vedremo cosa ne penseranno i consumatori e quale di questi due modelli risulterà il più venduto in Brasile alla fine del 2022.

