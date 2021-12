Fiat Pulse Abarth sarà offerta in Argentina ma con una differenza

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato l’indiscrezione proveniente dal Brasile secondo cui Fiat Pulse Abarth non solo si farà ma arriverà entro la fine del prossimo anno. Sarebbe stata dunque smentita la precedente voce secondo cui lo sviluppo era stato interrotto nonostante più di una volta i prototipi del veicolo della casa dello Scorpione erano stati avvistati per strada.

Fiat Pulse Abarth arriverà anche in Argentina nel 2023

A proposito della Fiat Pulse Abarth abbiamo saputo nei giorni scorsi anche un’altra cosa e cioè che la vettura non sarà commercializzata solo in Brasile come si pensava in un primo momento ma anche in Argentina. L’Argentina del resto è il secondo mercato auto per importanza di tutto il Sud America e dunque sembra logico per il gruppo Stellantis lanciare questo modello anche li dato che le potenzialità per fare bene ci sono tutte.

A proposito di Fiat Pulse Abarth per l’Argentina, è stato specificato che questa auto, che in quel paese arriverà nel 2023, avrà una differenza con il modello che invece sarà lanciato in Brasile entro la fine del 2022. Infatti mentre in Brasile questa auto sotto il cofano avrà un motore 1.3 turbo da 185 CV, lo stesso di Fiat Toro, Jeep Compass e presto anche di Jeep Renegade, in Argentina ne avrà uno diverso.

Infatti i 185 CV di questo motore fanno riferimento al propulsore che utilizza etanolo, una tipologia di carburante che però non viene utilizzata in Argentina. Per tanto in quel paese Fiat Pulse Abarth sarà dotato di un motore a benzina con 175 CV.

Ricordiamo infine che per il 2023 è previsto il debutto di un altro modello di Abarth che sarà venduto sia in Brasile che in Argentina. Ci riferiamo a Fiat Fastback Abarth versione dello scorpione del futuro SUV Coupè di Fiat. Anche questo modello dovrebbe adottare lo stesso motore della versione Abarth di Pulse.

