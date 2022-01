Peugeot 4008 2023: il suo aspetto finale potrebbe essere questo [Render]

L’attuale gamma di Peugeot è composta da tre SUV: 2008, 3008 e 5008. Si parte da un SUV compatto fino ad arrivare a un modello con sette posti a sedere. Citroën, invece, offre cinque veicoli utilitari, tra cui la nuova C5 X e la C4.

In base alle ultime indiscrezioni, la casa del Leone potrebbe seguire le orme dell’altro brand francese di Stellantis. Secondo quanto riportato, il SUV coupé Peugeot potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Peugeot 4008 e sarebbe una sorta di 3008 con lunotto inclinato che potrebbe debuttare nella seconda metà del 2022 come model year 2023. Il misterioso modello dovrebbe avere le stesse basi di 3008 e 5008.

Peugeot 4008 2023: un progetto digitale prova ad immaginare il suo aspetto finale

In attesa di scoprire maggiori informazioni, il renderista Bernhard Reichel ha realizzato un interessante progetto digitale per Autoevolution che mostra in anteprima come potrebbe essere l’aspetto finale del veicolo.

La parte frontale riprende chiaramente quella della nuova generazione della 308, proposta nelle versioni hatchback a cinque porte e station wagon e basata sulla piattaforma EMP2.

Introdotta nel 2013, la Efficient Modular Platform di seconda generazione sarà sostituita dalla nuova STLA Medium proposta da Stellantis. A differenza di quest’ultimo pianale, l’EMP2 non supporta la completa elettrificazione, quindi il nuovo 4008 potrebbe essere proposto soltanto con motori a combustione interna, a meno che la casa automobilistica francese non opti per la EMP1 usata per C4 ed e-C4.

Con un corpo lungo circa 4,5 metri, il nuovo Peugeot 4008 potrebbe avere un abitacolo molto simile (se non identico) a quello della nuova 308. L’unico problema sarà lo spazio per la testa per i passeggini posteriori che sarà ridotto, come prevedibile con questo tipo di carrozzeria.

Secondo i media francesi, il Peugeot 4008 2023 potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di partenza di 35.000 euro per la versione entry-level che molto probabilmente sarà equipaggiato con il motore turbo benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 130 CV, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se il brand di Stellantis confermerà l’esistenza di questo SUV coupé.