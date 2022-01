I francesi ora comprano più Peugeot che Renault

Renault è stata appena superata per la prima volta da Peugeot in Francia. Si tratta di una notizia importante, se si considera che Renault era da tempo leader di mercato in terra transalpina. Nel 2021 per la prima volta, la casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo Stellantis ha battuto i cugini. Con 285.930 veicoli venduti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, Peugeot si è infatti affermata come la principale casa automobilistica in Francia. Renault è seconda con 268.975 unità vendute nello stesso periodo.

La classifica delle auto più vendute in Francia mostra però lo stato catastrofico dell’attuale mercato automobilistico in cui la crisi dei semiconduttori continua a bloccare le consegne. Peugeot nonostante sia leader di mercato ha visto diminuire le proprie consegne del 24,7 per cento, Renault del 33,9 per cento e quasi tutti i marchi sono diminuiti pesantemente.

Si salvano solo in pochi tra cui Tesla che beneficia della crescita del mercato delle auto elettriche che un po’ dappertutto anche grazie agli incentivi continua a crescere. Sempre a proposito del gruppo Stellantis, oltre al buon risultato di Peugeot occorre anche registrare il terzo posto assoluto per un altro dei suoi marchi. Ci riferiamo naturalmente al brand Citroën che nel 2021 in Francia ha ottenuto l’immatricolazione di 161.883 unità in totale.

Tra le auto più vendute in Francia da Peugeot, segnaliamo gli ottimi risultati della hatchback 208, del SUV compatto 2008 e della recente 308. Ricordiamo che la casa francese che fa parte di Stellantis è leader delle vendite in numerosi paesi dell’Europa.

Anche con l’avvento di Stellantis e con l’arrivo del nuovo CEO Linda Jackson che ha preso il posto di Jean-Philippe Imparato passato ad Alfa Romeo, la casa del Leone mira ad espandere ulteriormente le sue quote di mercato in Europa e non solo.

Il 2022 sarà un anno importante con l’arrivo di un SUV Coupè che sfiderà Renault Arkana e che forse si chiamerà 408 o 4008. Previsti inoltre alcuni restyling importanti tra cui quello di Rifter e della 508.

