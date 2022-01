Stellantis Korea annuncia il debutto di Peugeot, DS e Citroen

Importanti novità annunciata nelle scorse ore per Stellantis Korea. La divisione sud coreana del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha aperto il 2022 ampliando il proprio portafoglio di marchi disponibili nell’importante mercato asiatico. Infatti a Jeep si sono appena aggiunti Peugeot, DS Automobiles e Citroen. Questi marchi erano già presenti in Corea del Sud dal 2002 ma venivano distribuiti da Hanbul Motors.

Stellantis Korea annuncia l’ingresso nella sua gamma di Peugeot, DS Automobiles e Citroen

Stellantis Korea distribuirà ufficialmente i marchi Jeep, Peugeot, Citroen e DS Automobiles in Corea del Sud sotto la guida del presidente Jake Auman. Il CEO di Stellantis Korea, Jake Auman, ha dichiarato: “Hanbul Motors è stato un ottimo partner e compagno dell’ex gruppo PSA e di Stellantis.” Il marchio di auto di lusso DS Automobiles sarà gestito da Prima Motors da questo mese. Prima Motors gestisce attualmente tre concessionarie esclusivamente Jeep e ha mantenuto una partnership con Stellantis Korea.

Un funzionario del gruppo Stellantis nel paese asiatico ha dichiarato che lo scorso anno è stato deciso di trasferire questi marchi alla divisione coreana del gruppo per migliorare la sinergia attraverso la razionalizzazione delle operazioni e garantire lo sviluppo a lungo termine delle gamme dei singoli marchi che fanno parte della società nata dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

Stellantis punta forte sulla Corea e più in generale sull’Asia per aumentare le sue quote di mercato a livello globale. Il futuro piano industriale dedicherà molta attenzione a queste aree del mondo dove i margini di crescita per la casa automobilistica guidata dal CEO Carlos Tavares sono ancora piuttosto importanti. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane.

