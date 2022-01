DS Automobiles: ottime notizie dalla Spagna

DS Automobiles ha chiuso il 2021 al settimo posto tra le case automobilistiche premium in Spagna nella classifica di vendite con oltre 4 mila unità immatricolate. Questo risultato lo si deve principalmente all’ottimo andamento nelle vendite del SUV DS 7 Crossback. Infatti gran parte delle consegne di auto da parte della casa francese di Stellantis in Spagna sono dovute proprio a questo modello.

Aumenta la popolarità di DS Automobiles in Spagna: la casa francese si appresta a vivere un 2022 da protagonista

Il nuovissimo DS Store ha recentemente aperto una filiale a Las Palmas sulla famosa isola di Gran Canaria. Esso rappresenta già il 40esimo negozio in questo paese. L’anno prossimo ce ne saranno ancora di più. Le prospettive di vendita per il 2022 per il produttore transalpino nato da una costola di Citroen sono ottimistiche.

Questo sarà il primo anno che, dopo il lancio della nuova DS 4, il marchio avrà un catalogo di quattro modelli, che gli consentirà di coprire quasi il 90 per cento del mercato, grazie alla sua posizione in segmenti strategici.

Le cose nel 2022 dovrebbero migliorare ulteriormente proprio grazie alla nuova DS 4 che promette di diventare in breve tempo l’auto di DS Automobiles più venduta in assoluto nella penisola iberica.

La nuova DS 4 nel 2022 potrebbe rappresentare fino al 50 per cento del volume delle vendite in Spagna di DS Automobiles, secondo il capo del marchio per questo paese, Borja Sekulits. Vedremo dunque se le cose andranno davvero così per la casa francese in Spagna. Ricordiamo che DS è uno dei 3 marchi premium di Stellantis. Gli altri due sono Lancia e Alfa Romeo. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares punta forte su questi 3 brand che nei prossimi anni saranno rilanciati a dovere.

