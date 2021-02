Citroën, DS, Opel e Peugeot affidano la loro strategia Social Media all’agenzia Manifiesto in Spagna

Dopo un anno di lavoro in Opel, Manifiesto consolida la sua posizione all’interno del gruppo Stellantis. Lo scorso ottobre è stato indetto un concorso per unificare in un’unica agenzia la gestione degli account social dei marchi Citroën, DS, Opel e Peugeot in Spagna oltre alla comunicazione Corporate. In questo modo, un team di oltre 20 persone guidato da Isabel Benavides come Direttore Commerciale e Chiqui Palomares come Direttore Creativo, sarà incaricato di fornire servizi a tutti loro.

L’obiettivo principale è stato quello di trovare un partner strategico che aiutasse a segnare le nuove modalità di comunicazione e relazione con il proprio pubblico nei social media per i suddetti brand. L’agenzia doveva essere in grado di lavorare su due principi fondamentali per tutti loro: la definizione della migliore strategia di posizionamento per ciascuno e l’ ottimizzazione di processi, strutture e strumenti.

All’interno dei piani di crescita e sviluppo della collaborazione tra l’azienda e l’agenzia per questo 2021, sarà valorizzato l’Ecommerce social, con la possibilità di ampliare il servizio per l’intero board con un progetto di supporto ai team del Portogallo che è in fase di studio.

Il team Marketing sottolinea che: “Manifiesto ha dimostrato una grande capacità strategica adattandosi al tono di comunicazione di alcuni dei marchi che compongono il gruppo . Tale approccio data driven, supportato dalla sua competenza analitica e capacità di trasformarli in creativi efficaci ed efficienti, è stato determinante nel prendere la decisione ”.

Il gruppo lavora con una visione chiara volta a diventare uno dei costruttori di riferimento nel segmento della mobilità competitiva , fornendo soluzioni innovative che soddisfano le aspettative dei diversi pubblici per i quali progettano i loro veicoli. Efficienza e connettività sono anche valori che trasferiscono al processo creativo e progettuale per trasformare la guida in una relazione a lungo termine con il cliente.

Jesús Ovejero, Managing Director di Manifiesto ha dichiarato: “che un gruppo di marchi di questa portata si sia affidato a un’agenzia indipendente come Manifiesto per gestire i propri canali social, ci obbliga ad accompagnarli nel viaggio intrapreso e a interpretarlo come una sfida di miglioramento costante. È meraviglioso per noi trovare inserzionisti che scommettono su nuovi modi di fare le cose “.

