Novità Peugeot per il 2022: ecco le principali

Peugeot ha fissato un’agenda ambiziosa per l’anno 2022. Il famoso marchio francese introdurrà una serie di novità importanti. In alcuni casi si tratterà di auto nuove di zecca, in altri di aggiornamenti di auto già presenti nella gamma della casa automobilistica del Leone. La novità più grossa dovrebbe arrivare verso fine anno. Ci riferiamo a quella che inizialmente veniva definita come Peugeot 308 Cross e che invece più di recente è stata chiamata come 4008 o nuova 408.

Ecco tutte le novità che riguarderanno Peugeot nel 2022

Ci riferiamo ad un nuovo SUV Coupè che sarà basato sulla recente 308 e che sarà presentato nel corso del prossimo anno per poi arrivare sul mercato tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Si tratta di un modello su cui vi sono grosse aspettative sia da parte della casa del Leone che anche di Stellantis.

Infatti questo SUV dovrebbe generare un aumento piuttosto cospicuo delle vendite per il marchio transalpino che si andrà a collocare in un segmento di mercato tra quelli che al momento vanno meglio in Europa.

A proposito di questo modello che proverà a sfidare Renault Arkana, di recente sono state fatte diverse supposizioni di quello che potrebbe essere il suo aspetto. Il render che vi proponiamo in questo articolo è uno dei tanti apparsi negli ultimi mesi che ci danno un’idea di quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà presentato ufficialmente. Di certo si tratterà di un modello dal design accattivante che inevitabilmente finirà per attirare su di se molte attenzioni.

Questa del SUV Coupè sarà la novità più importante ma non l’unica per la casa automobilistica francese che dopo l’addio di Jean-Philippe Imparato, passato ad Alfa Romeo, è capeggiata da Linda Jackson.

Sempre nel 2022 infatti è previsto un importante aggiornamento per la Peugeot 508. Gli anni sono passati ed è giunto il momento per la casa del Leone di mettersi al lavoro per lanciare sul mercato una nuova versione aggiornata della sua ammiraglia. Si tratterà di un aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione di affrontare il resto della sua vita commerciale che la attende. Il debutto in società della nuova 508 dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2022.

Infine, ma non meno importante, dobbiamo fare una menzione speciale a uno dei furgoni più venduti sul mercato europeo. Il 2022 sarà l’anno in cui la Peugeot Rifter subirà un restyling. Un “lifting” come aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione di affrontare il resto della sua vita commerciale.

Questi cambiamenti interesseranno anche la variante 100% elettrica, la Peugeot e-Rifter. E come non può essere altrimenti, sulla scia del nuovo Rifter seguirà anche l’alternativa commerciale specificatamente rivolta ai professionisti.

Pertanto, anche i modelli Peugeot Partner e Peugeot e-Partner avranno un aggiornamento. Un aggiornamento che porterà con sé novità in termini di design, dotazione tecnologica e livello meccanico.

I nuovi Rifter e Partner debutteranno inizialmente nelle versioni termiche, con l’introduzione delle varianti completamente elettriche che avverrà successivamente. I furgoni rinnovati saranno svelati l’anno prossimo.

Queste dunque saranno le principali novità che riguarderanno Peugeot il prossimo anno. Ovviamente non bisogna dimenticare il fatto che il 2022 sarà importante per la casa francese anche per un altro motivo. L’1 marzo 2022 Stellantis rivelerà i suoi piani strategici per i suoi marchi e quindi conosceremo nel dettaglio quelle che saranno le novità per il brand del Leone almeno per quello che concerne i prossimi 5 anni.

