Peugeot 605 Presence: la berlina elettrica premium francese secondo un designer

Peugeot ha in programma nei prossimi anni di ampliare la sua gamma di modelli, già attualmente ben distribuita fra veicoli multi-energia a benzina, diesel, ibrido/elettrico e idrogeno con l’arrivo del nuovo e-Expert Hydrogen. Tuttavia, potrebbe essere molto interessante l’aggiunta di questa Peugeot 605 Presence ideata dal designer cileno Carlos MM, che vive a Milano.

Si tratta di un concept di veicolo elettrico che potrebbe fungere da perfetta auto elettrica top di gamma della casa automobilistica francese. Secondo il creatore, la 605 Presence è stata progettata attorno a una piattaforma che vanta una batteria da ben 100 kWh di capacità e dei motori elettrici posti sia anteriormente che posteriormente. Ciò significa che è presente la trazione integrale.

Peugeot 605 Presence: il designer Carlos MM ipotizza una berlina elettrica di fascia premium

In generale, il progetto digitale offre delle proporzioni leggermente superiori a quelle della 508. Nonostante il suo design da concept car, la Peugeot 605 Presence può essere identificata chiaramente come una vera auto della casa del Leone.

La parte frontale è caratterizzata da fari a LED con DRL e una piccola griglia. In aggiunta, troviamo un paraurti angolare e uno sbalzo anteriore relativamente corto. Il particolare design prosegue lateralmente dove troviamo dei copriruota aerodinamici (presumibilmente per ottimizzare l’autonomia) e una porta di ricarica abbinata a un piccolo display che consente di gestire la ricarica.

Al posto degli specchietti retrovisori esterni tradizionali, la 605 Presence di Carlos MM dispone di piccole telecamere. Se ciò non bastasse, mancano le maniglie delle portiere e non ha montanti B visibili. Sulla parte superiore spicca un tetto panoramico in vetro. Passando sul retro, il concept vanta fanali a LED semplici ma aggressivi e un paraurti muscoloso.

Il designer cileno ha pensato anche di immaginare l’abitacolo della Peugeot 605 Presence. Possiamo vedere un quadro strumenti digitale olografico e un display anch’esso olografico per il sistema di infotainment che si proietta sopra il cruscotto. Presenti anche degli schermi lungo i pannelli delle portiere per visualizzare le immagini catturate dalle telecamere laterali.

In questo momento, il marchio di Stellantis non offre ancora una berlina 100% elettrica. L’auto più vicina a questa concept car, la 508, è disponibile all’acquisto soltanto in versione ibrida plug-in con il nome di Peugeot 508 Hybrid.

Disponibile al prezzo di partenza di 48.950 euro, viene fornita con un gruppo produzione ibrido plug-in costituito dal benzina PureTech a quattro cilindri in linea da 1.6 litri con potenza di 130 CV a 6000 g/min e 300 Nm di coppia massima a 3000 g/min, abbinato a un propulsore elettrico integrato nella trasmissione e-EAT8 a 8 marce da 80 kW. Inoltre, è presente una batteria da 11,8 kWh che garantisce fino a 64 km di autonomia con una singola ricarica.