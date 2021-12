Fiat perde la leadership in Brasile a dicembre

Dicembre agrodolce per Fiat il Brasile. La principale casa automobilistica italiana ha infatti dovuto cedere lo scettro di casa automobilistica con più immatricolazioni nell’ultimo mese del 2021. E’ stata Chevrolet grazie alle sue Onix e Onix Plus si è piazzata al primo e al secondo posto nella classifica delle auto più vendute, quando mancano appena 2 giorni alla chiusura del mese.

Fiat perde il primato a dicembre ma si conferma leader nel 2021 in Brasile

Al terzo posto troviamo Fiat Strada che con 8.626 immatricolazioni è abbastanza vicina alla Onix Plus ma difficilmente con due soli giorni a disposizione potrà arrivare seconda. Nella top ten delle auto più vendute in Brasile nel mese di dicembre del 2021 non entra Fiat Argo che si piazza in 17 esima posizione con appena 4.355 unità vendute. Questo brutto risultato fa perdere alla berlina compatta il primato di auto più venduta in Brasile venendo sorpassata proprio a dicembre da Hyundai HB20.

Fiat si consola però con Fiat Strada che si conferma veicolo più venduto in assoluto in Brasile nel 2021 con oltre 100 mila immatricolazioni e con il primato tra le case automobilistiche. Segnaliamo che nella top 20 delle auto più vendute in Brasile a dicembre vi rientrano anche Fiat Toro al 12 esimo posto con 4.965 unità e Fiat Pulse con 4.200 unità al 18 esimo posto subito dietro Argo.

Il SUV compatto di Fiat si conferma un veicolo molto caldo che nei prossimi mesi quando finalmente l’intera gamma sarà disponibile in concessionaria, potrebbe regalare belle soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana in Brasile. Vedremo dunque nei primi mesi di gennaio quali saranno i dati definitivi a proposito delle vendite di auto nel 2021 nell’importante paese latino americano.

In ogni caso possiamo già dire che il 2021 è stato un anno eccezionale per Fiat in Brasile con la casa automobilistica italiana che per molti mesi ha dominato in quel paese ritornando ai fasti di un tempo. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare ulteriormente nel 2022 grazie a Pulse e al futuro SUV Coupè che sarà lanciato entro fine anno e che si dovrebbe chiamare Fastback.

