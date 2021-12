Jeep Gladiator sarà venduto in Brasile nella versione Rubicon

Jeep ha confermato nel 2019 che avrebbe lanciato il nuovo Jeep Gladiator in Brasile nel corso del 2020. Tuttavia, fino ad ora il modello non è stato ancora presentato. Ora, sembra che finalmente il pick-up raggiungerà il mercato brasiliano nel 2022.

Nelle scorse ore, un noto sito Web locale ha scoperto che il Gladiator sarà disponibile soltanto nella versione Rubicon. Proprio questa variante è stata avvistata per strada sotto forma di prototipi.

Jeep Gladiator: la nuova generazione del pick-up arriverà in Brasile l’anno prossimo

La nuova generazione del Jeep Gladiator sarà disponibile con un motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri capace di sviluppare 289 CV di potenza e 352 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 marce.

Il veicolo viene fornito con il sistema Command-Trac 4×4 dotato di differenziale posteriore a slittamento limitato. A livello estetico, la parte frontale del Gladiator segue lo stesso look della Wrangler con i caratteristici fari rotondi e la griglia a sette barre che riprende i modelli precedenti.

Naturalmente, anche le portiere sono identiche al fuoristrada, così come i parafanghi. Quello che cambia è dalla colonna C al retro con l’aggiunta di un cassone. L’abitacolo, invece, è caratterizzato da cruscotto e finiture identiche a quelle del SUV.

Come la Wrangler, il Jeep Gladiator permette di rimuovere tetto e portiere, trasformandolo in una sorta di decappottabile. A differenza del SUV, il pick-up viene offerto solo nella versione doppia cabina a quattro porte. Parlando di dimensioni, il modello misura 5,53 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza, 1,93 metri di altezza e un passo di 3,48 metri. La capacità di carico è pari a 770 kg.

In Italia, il Jeep Gladiator è disponibile in tre allestimenti: Overland, 80th Anniversary e Launch Edition. Il primo parte da 55.110 euro, il secondo da 57.410 euro mentre il terzo da 59.110 euro. L’unico propulsore disponibile nel nostro paese è il diesel Multijet II da 3 litri con potenza di 264 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale 4WD.