Jeep Wrangler e Gladiator 2022: ecco tutte le novità introdotte

Jeep ha annunciato nelle scorse ore alcuni interessanti aggiornamenti per le Jeep Wrangler e Gladiator in seguito all’arrivo del model year 2022. I cambiamenti sono relativamente minori, ma adesso l’allestimento Sport entry-level non sembra ora troppo essenziale.

Ad esempio, adesso non ha più il piccolo display da 5 pollici per il sistema di infotainment, ma uno schermo leggermente più grande (da 7 pollici), ad eccezione della Wrangler Sport a due porte senza aria condizionata.

Jeep Wrangler e Gladiator 2022: scopriamo tutti gli aggiornamenti introdotti con il nuovo model year

Parlando proprio del sistema di infotainment, gli allestimenti Sahara e Rubicon dell’iconico fuoristrada ora hanno di serie un display touch da 8.4 pollici. Allo stesso modo, Gladiator Overland, Rubicon e Mojave ora vantano un impianto audio Alpine composto da nove altoparlanti e un sistema di infotainment con schermo da 8.4 pollici e navigatore GPS.

È stato inoltre aggiunto il sistema Passive Entry su Jeep Wrangler Sahara e Rubicon e su Jeep Gladiator Overland, Rubicon e Mojave. Entrambi i modelli ora hanno un nuovo filtro per l’abitacolo che rimuove il 95% del particolato, indipendentemente dalla versione.

La Jeep Wrangler 4xe in allestimento Sahara ora viene fornita di serie con ganci traino blu e inserti blu presenti sui cerchi. La versione High Altitude ora vanta nuovi cerchi da 20” e specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati.

Infine, i due modelli di Jeep vantano un axle radio di 4.88 sulle versioni Rubicon che consentirà un crawl ratio di 100:1 direttamente dalla fabbrica. Inizialmente sarà offerto sui modelli equipaggiati dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri e cambio manuale a 6 velocità mentre più avanti arriverà anche per le varianti con trasmissione automatica a 8 marce. Arrivando ai prezzi, la Jeep Wrangler 2022 parte da 29.725 dollari (26.366 euro) mentre il Jeep Gladiator 2022 da 35.610 dollari (31.586 euro).

In Italia, la gamma dell’iconico fuoristrada è composta da quattro versioni chiamate Sport, Sahara, Rubicon e 80º Anniversario. La prima parte da 51.000 euro, la seconda e la terza da 58.000 euro mentre la top di gamma da 61.000 euro. Per quanto concerne il pick-up, sono disponibili tre varianti: Overland, 80th Anniversary e Launch Edition. La prima è disponibile a un prezzo di partenza di 55.110 euro, la seconda parte da 57.810 euro mentre la terza da 59.110 euro.