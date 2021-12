Nuovo Fiat Pulse vince un altro importante premio in Brasile

Il nuovo Fiat Pulse, recentemente presentato in Brasile, è stato il grande vincitore della quinta edizione del Premio UOL Carros, aggiudicandosi il primo posto nelle categorie Compact SUV e Highlight of the Year.

Tra i vari brand che hanno partecipato, Stellantis è stato il vero protagonista dell’evento, vincendo sei trofei in 14 categorie, i cui vincitori sono stati scelti da una giuria composta da 22 giornalisti e digital influencer specializzati nel settore automobilistico.

Nuovo Fiat Pulse: vittoria in due categorie in occasione del Premio UOL Carros

Nella categoria delle hatch compatte, abbiamo la Peugeot 208 con 88 punti e la Fiat Argo con 65 punti in terza e quarta posizione. Il Pulse, il nuovo SUV compatto della casa automobilistica torinese progettato e prodotto in Brasile, ha collezionato 176 punti nella categoria Compact SUV, ponendosi davanti alla Hyundai Creta (132), Nissan Kicks (67) e Renault Captur (65).

Nella categoria dei SUV di medie dimensioni spicca la Jeep Compass al primo posto con 146 punti, in netto vantaggio rispetto ai restanti tre modelli: Volkswagen Taos (117), Ford Bronco Sport (90) e Toyota Corolla Cross (87).

Stellantis è presente anche nella categoria SUV Premium con il nuovo Jeep Commander che è riuscito a prendersi la prima posizione con 175 punti e piazzandosi davanti ad Audi Q5 Sportback (123), Mercedes GLB (71) e Peugeot 3008 (67).

Nel segmento dei pick-up, il Fiat Toro è stato quello a prevalere con 147 punti. In seconda posizione troviamo un altro veicolo del gruppo automobilistico francese: il Ram 1500 Rebel con i suoi 140 punti. Le ultime due posizioni sono occupate da Ford Ranger Black (78) e Toyota Hilux (75).

Molto bene anche la nuova Fiat 500 Elettrica e la Jeep Wrangler

Proseguendo, abbiamo la nuova Fiat 500 Elettrica con 71 punti nel terzo posto della categoria dei veicoli elettrici, dietro a Volvo XC40 (176) e Audi e-tron GT (147), ma davanti al Mercedes EQC (46 punti).

Nella categoria Veicoli importati, invece, spicca la Jeep Wrangler al terzo posto con 101 punti, anticipata da BMW X6 (155) e Mercedes GLS (107), ma al di sopra del Range Rover Sport (77).

Come anticipato ad inizio articolo, il nuovo Fiat Pulse è riuscito a prevalere anche nella categoria Highlight of the Year con 170 punti, anticipando il Jeep Commander con 138 punti. Seguono Toyota Corolla Cross (79) e Volkswagen Taos (53).

Infine, è stata premiata la piattaforma di pagamento Fiat Cart con 67 punti nella categoria Tecnologia (quarta posizione) e i brand Fiat e Jeep (primo e secondo posto con 157 e 133 punti) nella categoria Produttore dell’anno.