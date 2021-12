Nuova Lancia Delta: e se ci fosse anche la versione a benzina?

Abbiamo saputo ufficialmente dal CEO di Lancia Luca Napolitano che nel 2028 arriverà sul mercato una nuova Lancia Delta. I numerosi fan del marchio piemontese hanno gioito a questa notizia, dato che era da tempo che si sperava in un ritorno di questo veicolo in veste moderna.

Tuttavia gli entusiasmi di molti si sono subito spenti quando si è capito che questa vettura sarebbe arrivata sul mercato solo ed soltanto in versione elettrica al 100 per cento. Per molti infatti è quasi una bestemmia che un’auto di questo tipo sia riportata sul mercato ma solo in versione a zero emissioni.

Possibile che almeno in edizione limitata ci sia qualche nuova Lancia Delta a benzina?

Questo in quanto quando la nuova Lancia Delta arriverà finalmente sul mercato nel 2028, nel frattempo la casa automobilistica piemontese sarà diventata una casa automobilistica di sole auto elettriche.

Tuttavia non possiamo escludere che se la richiesta nel 2028 fosse elevata, una versione con motore a benzina della nuova Lancia Delta potrebbe anche arrivare. Magari solo ed esclusivamente in edizione limitata, ma comunque Lancia potrebbe anche trovare il modo di accontentare i suoi clienti più intransigenti, una volta che è stato deciso di riportare in vita un simile modello.

Magari si potrebbe trattare proprio della Lancia Delta Integrale versione più sportiva realizzata in passato appositamente per permettere al marchio piemontese di poter partecipare al campionato del mondo di Rally dal 1988 al 1993 ottenendo ben 35 vittorie e 5 titoli mondiali e che è rimasta nel cuore di molti appassionati.

Ovviamente si tratta di semplici supposizioni, anche perchè da qui al 2028 non sappiamo come realmente si evolveranno le cose per il mondo dei motori. In ogni caso date le dichiarazioni di Luca Napolitano sembra un po’ difficile che le cose possano andare in questo modo. Staremo a vedere cosa accadrà…

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale: in vendita uno dei soli 250 esemplari prodotti di questo famoso modello