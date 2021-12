Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale: in vendita uno dei soli 250 esemplari prodotti

La Lancia Delta Integrale è senza dubbio una delle auto da rally più iconiche mai create. Adesso, un esemplare in versione Evoluzione II Edizione Finale particolarmente raro e desiderabile è disponibile all’acquisto a un prezzo di oltre 266.000 euro.

Tra il 1987 e il 1991, la Delta Integrale è riuscita a portarsi a casa 44 vittorie nel campionato mondiale di rally, conquistando sei campionati costruttori e quattro campionati piloti. La Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale disponibile in vendita su DK Engineering (nel Regno Unito) è però una delle sole 250 mai costruite.

Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale: in vendita un rarissimo esemplare che ha percorso appena 5500 km

Esternamente è rivestita in Rosso Amaranto con una striscia da corsa centrale rifinita in Giallo Torino e blu, oltre a cerchi da 16” in grigio antracite. Secondo il rivenditore, il proprietario originale ha usato l’auto con molta accortezza prima che fosse esportata nel 2008 in Belgio.

La Delta Integrale Evo II Edizione Finale è stata poi acquistata dal suo unico proprietario britannico l’anno successivo e ha trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio in un deposito appositamente costruito per mantenerla al sicuro e ben protetta.

Secondo quanto riportato da DK Engineering, la rarissima vettura ha percorso appena 5500 km da nuova, quindi si presenta in condizioni davvero eccellenti come dimostrano anche le foto.

L’Edizione Finale è stata costruita esclusivamente per il mercato giapponese e, come anticipato ad inizio articolo, in appena 250 esemplari in Rosso Amaranto. Era praticamente la Delta con le specifiche più prestazionali e inoltre viene fornita con una serie di optional esclusivi.

Oltre alle caratteristiche di serie proposte dalla Delta, la Lancia Delta Integrale Evoluzione II Edizione Finale dispone di molle Eibach ribassate, un sistema di gestione del motore rivisto capace di erogare 218 CV di potenza, un abitacolo costituito da un rivestimento argentato per i quadranti, vari inserti in fibra di carbonio e un pulsante di avviamento montato sul cruscotto.

Per quanto riguarda il prezzo, la Delta Integrale Evoluzione II Edizione Finale è disponibile all’acquisto su DK Engineering a 224.995 sterline (266.879 euro).