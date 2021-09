Jeep Meridian: nuovo avvistamento in India del SUV a sette posti

Si parla ormai da diverso tempo di Jeep che sta progettando un SUV a sette posti per il mercato indiano, che molto probabilmente si chiamerà Jeep Meridian e deriverà direttamente dal nuovo Commander venduto in Brasile.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, le vendite del presunto Meridian dovrebbero partire il prossimo anno. Finora sono emersi diversi prototipi completamente camuffati in varie città dell’India mentre compivano dei test su strada, con l’ultimo visto a Ladakh.

Jeep Meridian: un nuovo prototipo completamente camuffato è stato avvistato in India

Molto probabilmente, la casa automobilistica statunitense sta sottoponendo il SUV a tre file a delle prove sui sentieri di montagna e su vari terreni impegnativi. Definito anche con il nome di Jeep Grand Commander, il nuovo modello sarà essenzialmente una versione a tre file della Compass 2022 e sul mercato indiano si scontrerà con artisti del calibro di Toyota Fortuner, Isuzu MU-X e Mahindra Alturas G4.

Considerando la quantità di camuffamento presente sui prototipi, è difficile parlare del design del presunto Jeep Meridian. Sicuramente, però, il SUV a sette posti sarà grande. A livello estetico, la parte frontale dovrebbe prendere ispirazione dalla Compass mentre il profilo laterale e il posteriore sarebbero differenti.

Grazie a un video spia pubblicato su YouTube, possiamo vedere dei nuovi cerchi in lega e dei nuovi fari posteriori più eleganti, oltre a dei passaruota rotondi anziché squadrati come quelli della Compass. Per quanto concerne l’abitacolo, non ci sono ancora informazioni al riguardo, ma è probabile un layout generale e dei comfort simili a quelli proposti sempre dalla Jeep Compass.

Il nuovo Jeep Meridian condividerebbe anche i motori con il SUV compatto, fra cui il diesel da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce o automatico a 9 rapporti. Dovrebbe essere disponibile anche il turbo benzina MultiAir da 1.4 litri abbinato a una trasmissione manuale a 6 velocità o a quella DCT opzionale a 7 marce.

Dovremo attendere i prossimi giorni per scoprire se emergeranno ulteriori informazioni riguardanti il nuovo SUV Jeep a tre file per il mercato indiano.

