Jeep festeggia 6 anni a Goiana e 1 milione di auto

Importante anniversario per il gruppo Stellantis in Brasile. Jeep festeggia infatti i primi 6 anni dello stabilimento di Goiana nello stato di Pernambuco, dove di recente si è raggiunto il traguardo del milione di auto prodotte. Era il 2015 quando il sito produttivo, che all’epoca faceva parte di Fiat Chrysler Automobiles, ha aperto i battenti.

Jeep festeggia i primi 6 anni del suo stabilimento di Goiana in Brasile

A Goiana vengono prodotte Jeep Renegade e Compass. I due SUV della casa americana sono leader di mercato nei rispettivi segmenti nel paese. Inoltre nella fabbrica viene realizzata anche una importante auto di Fiat. Ci riferiamo al pickup medio Fiat Toro, uno dei modelli più popolari in assoluto in Brasile.

L’ultimo modello arrivato a Goiana è Jeep Commander. Il SUV a 7 posti del marchio di Stellantis consolida il polo di Stellantis sito nello stato di Pernambuco come un vero e proprio SUV Center. In futuro non si esclude l’arrivo di un altro SUV questa volta di Fiat che verrebbe realizzato sempre sulla stessa piattaforma degli altri modelli che vengono prodotti in questa fabbrica.

Pierluigi Astorino direttore della produzione è soddisfatto di come stanno andando le cose per l’impianto. Il dirigente del gruppo automobilistico dice che questi risultati sono frutto del lavoro meticoloso che lui e la sua azienda portano avanti da anni e che in futuro dovrebbe regalare ulteriori soddisfazioni a Jeep e più in generale al gruppo Stellantis.

Il Polo è stato inaugurato con un Parco Fornitori formato da 16 aziende nel suo perimetro industriale. Questi diventeranno 61 entro il 2025 secondo le previsioni dell’azienda. Ricordiamo infine che questa fabbrica ha la capacità di produrre 280 mila veicoli all’anno.

