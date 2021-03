Lo stabilimento Jeep di Goiana si prepara a produrre la nuova Jeep a sette posti

C’è fermento nello stabilimento Stellantis di Goiana in Brasile dove a partire dai prossimi mesi un nuovo modello verrà prodotto. Si tratta del futuro Jeep SUV a 7 posti che come vi abbiamo rivelato in precedenza si potrebbe chiamare Jeep Patriot. Il modello avrà molto in comune con il Compass a 5 posti da cui si differenzierà però per alcune caratteristiche estetiche inedite e per il fatto di avere 7 posti a sedere.

A Goiana è tutto pronto per l’inizio della produzione del nuovo SUV Jeep a 7 posti che forse si chiamerà Patriot

A Goiana i dipendenti dello stabilimento si preparano alla produzione del nuovo veicolo la cui presentazione dovrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno. Lo stabilimento brasiliano ex di Fiat Chrysler produce già alcuni modelli che hanno molto successo in Brasile. Si tratta dei SUV Jeep Renegade e Compass e del pickup Fiat Toro. Si tratta di modelli che vengono realizzati tutti nella stessa piattaforma.

Con il lancio del futuro Jeep Patriot la produzione dello stabilimento di Goiana, che già va a gonfie vele vista la popolarità dei tre modelli prodotti, dovrebbe avere un ulteriore impulso. Lo stabilimento si avvia alla piena produzione.

