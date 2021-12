Jeep Commander sarà venduto solo con motore diesel in Argentina

A distanza di quattro mesi dal lancio in Brasile, il nuovo Jeep Commander inizia il suo viaggio oltre i confini. Il primo mercato a ricevere il SUV a sette posti, al di fuori di quello brasiliano, è l’Argentina, ma con una differenza molto importante: sarà offerto soltanto come motore diesel.

La gamma argentina sarà caratterizzata dagli allestimenti Limited e Overland. Tuttavia, il modello sarà venduto solo con propulsore a gasolio. Si tratta più nello specifico del quattro cilindri turbo Multijet II da 2 litri con potenza di 170 CV e 380 Nm di coppia massima che troviamo sotto il cofano di Jeep Renegade e Compass e Fiat Toro.

Jeep Commander: il nuovo SUV a sette posti sbarcherà presto anche in Argentina

Il motore diesel è abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione 4×4. Purtroppo, Jeep non ha rivelato il motivo per cui non offrirà una versione benzina del nuovo Commander. Ciò significa che il motore turbo da 1.3 litri sarà disponibile solo su Toro e Compass.

Ricordiamo che questo powertrain riesce a sviluppare 180 CV utilizzando la benzina e 185 CV usando l’etanolo. In questo caso, il cambio è automatico a 6 marce e manca la trazione 4×4. Tale propulsore sarà abbinato per la prima volta alla trazione integrale a bordo del nuovo Renegade che verrà lanciato il prossimo anno.

Ritornando al nuovo Jeep Commander, purtroppo il marchio di Stellantis non ha rivelato per ora i prezzi riservati al mercato argentino. La versione diesel in Brasile parte da 267.990 R$ – 41.384 euro – (Limited) e si arriva a 293.990 R$ – 45.399 euro – (Overland). Optando per il motore turbo 1.3, il SUV a sette posti di Jeep costa tra 207.990 e 233.990 R$ (32.119-36.134 euro), rispettivamente nelle versioni Limited e Overland.

Il Jeep Commander 2022 viene proposto con un bagagliaio dotato di capacità di 233 litri con sette posti occupati o 661 litri con cinque posti. In aggiunta troviamo delle sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote.

L’equipaggiamento di serie include climatizzatore bizona, cruise control adattivo, sedili in pelle, fari full LED, sistema di infotainment con display da 10.25 pollici, sette airbag, controllo della trazione e della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita e in discesa, monitoraggio dell’angolo cieco, caricatore wireless per smartphone compatibili, sterzo elettrico e tanto altro ancora.

La versione Overland aggiunge tetto apribile panoramico, cerchi da 19”, rivestimento esclusivo per i sedili, impianto audio Harman/Kardon, sistema Adventure Intelligence, presa da 12V e sedili anteriori elettrici.