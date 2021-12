Jeep Commander diventa più costoso a dicembre

Jeep ha aumentato i prezzi del recente Jeep Commander, il nuovo SUV a sette posti del brand americano in Brasile. Con prezzi a partire da R$ 207.990, il modello è più costoso da R$ 2.000 a R$ 6.000, con un aumento di R$ 2.000 nella versione Limited Access T270 Flex. L’Overland T270 Flex è passato da 227.990 R$ a 233.990 R$, aumentando di 6.000 R$. Queste due versioni sono dotate di un motore GSE 1.3 Turbo con 180 cavalli a benzina e 185 cavalli a etanolo.

In Brasile da dicembre Jeep Commander aumenta di prezzo

Questo motore ha un cambio automatico Aisin a sei marce e trazione anteriore. La versione diesel utilizza il motore JTDM 2.0 Multijet II con 170 cavalli e 38,7 kgfm, dotato di un sistema con Arla 32 e cambio automatico ZF 9HP a nove velocità, oltre a un sistema di trazione integrale permanente.

Nella versione Limited la Commander Diesel passa da BRL 265.990 a BRL 267.990, con un incremento di BRL 2.000. Per la versione Overland, il prezzo è passato da 287.990 a 293.990 R$, con un aumento di 6.000 R$. Ben equipaggiata, la Jeep Commander è il prodotto più costoso del marchio americano in produzione in Brasile, dove viene prodotta presso il Polo Automotivo Fiat-Jeep di Goiana nello stato di Pernambuco.

Jeep Commander è un prodotto focalizzato sul segmento premium e dispone di molti elementi di comfort e sicurezza, come aria condizionata bizona, sterzo elettrico, multimedia con schermo da 10 pollici, connessione 4G e WiFi.

Il SUV è anche rifinito in pelle, dotato di un cluster digitale, sedili anteriori elettrici, tetto apribile panoramico, vetri oscurati, applicazioni cromate e argento, cerchi in lega da 19 pollici, cruise control adattivo e allarme. Il debutto di questo veicolo in Brasile è andato abbastanza bene in termini di vendita. Sembra che anche con questo terzo modello, lanciato in quel paese dopo Renegade e Compass, la casa americana abbia di nuovo fatto centro.

