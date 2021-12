Fiat Pulse: il SUV ottiene un altro premio

Piovono premi per Fiat Pulse in Brasile. Il SUV compatto della principale casa automobilistica italiana ha ottenuto il terzo premio della sua pur breve carriera. Infatti il veicolo che è stato lanciato poco meno di due mesi fa sul mercato è stato proclamato nelle scorse ore Auto dell’Anno al Top Car TV Award. Si tratta del principale riconoscimento del concorso che ha visto il gruppo Stellantis fare man bassa di premi.

Ancora un premio per Fiat Pulse in Brasile

Infatti oltre a Fiat Pulse, il gruppo Stellantis si è aggiudicato altri 4 premi per un totale di 5 vittorie in 12 categorie di questo concorso che in Brasile va avanti ormai da alcuni decenni.

Questa è stata la ventesima edizione del Top Car TV Award, che si è tenuta questo lunedì 20 dicembre presso la sede della TV Bandeirantes Nordeste, a Salvador nello stato di Bahia.

33 giornalisti specializzati nel settore automobilistico hanno partecipato all’elezione, attraverso il voto diretto. Si tratta di giornalisti che lavorano in testate giornalistiche specializzate di tutto il Brasile.

Oltre Fiat Pulse per quanto riguarda Stellantis premiato Antonio Filosa, Presidente del gruppo in America Latina, che è stato eletto Best Automaker Executive. Il quarto produttore mondiale, nato a gennaio dalla fusione di PSA e FCA, oltre a Car of the Year, ha festeggiato anche il titolo di Best Pickup Truck, con Fiat Toro, Best National Sports Utility fino a R$ 135.999,00, con Fiat Pulse e Best National Sports Utility sopra R$ 136.000,00 con la nuovissima Jeep Commander.

Insomma un vero e proprio dominio per Stellantis a coronamento di un anno davvero ottimo in Brasile come certificano i dati di vendita che vedono le auto dei suoi brand ed in particolare di Fiat e Jeep ai primi posti. Quanto a Fiat Pulse, il SUV compatto si candida a diventare auto più venduta in Brasile nel 2022.

