Fiat Pulse Abarth: lo sviluppo è stato temporaneamente fermato

Recentemente è stato rivelato che Fiat sta lavorando per portare sul mercato una versione ad alte prestazioni del suo ultimo SUV compatto con il nome di Fiat Pulse Abarth. La notizia è stata confermata anche da un presunto prototipo di questa variante completamente camuffato, avvistato per le strade brasiliane.

Tuttavia, spesso accade che un’auto ancora in fase di sviluppo venga temporaneamente bloccata o addirittura annullata e proprio questa situazione che si trova ora ad affrontare il Pulse Abarth. Da quando è stato confermato dai media brasiliani, la nuova versione del SUV è stata data per scontata in Brasile.

Fiat Pulse Abarth: lo sviluppo della versione ad alte prestazioni sarebbe stato stoppato temporaneamente

Nelle ultime settimane, però, sono sorti alcuni dubbi sull’effettivo arrivo del modello nel grande paese sudamericano. Alcune fonti vicine allo storico marchio torinese hanno fatto notare che nelle ultime settimane le discussioni circa il lancio del Fiat Pulse Abarth si sono accese nel consiglio di amministrazione di Fiat.

Le fonti sostengono che al momento il progetto è stato stoppato. Il motivo principale della sua sospensione temporanea sarebbe il costo di sviluppo. Oggi il Fiat Pulse Impetus, ossia la versione più costosa del nuovo modello dell’azienda, costa 120.990 R$ (18.967 euro) con tutti gli optional inclusi. Dunque, non è difficile pensare a un prezzo superiore ai 130.000 R$ (20.380 euro) per la variante Abarth.

In questo caso, il veicolo andrebbe a scontrarsi con altri due SUV di Stellantis: il Jeep Renegade e il futuro Fiat Fastback (Progetto 376). Sotto il cofano del nuovo Pulse Abarth ci sarebbe il motore turbo benzina GSE da 1.3 litri con potenza di 185 CV e 270 Nm di coppia massima. Parliamo dello stesso powertrain utilizzato su Toro 2022, sul Renegade e sul futuro Fastback.

Esiste anche una piccola possibilità che la versione Abarth abbia più cavalli. Avere sul mercato un trio di SUV allo stesso prezzo e con lo stesso powertrain potrebbe rendere il Fiat Pulse Abarth particolarmente difficile da vendere in quanto sarebbe il più piccolo del gruppo.

L’impronta sportiva e il look firmato dallo Scorpione sarebbero caratteristiche molto attrattive, ma per ora lo storico marchio di Torino non può permettersi ulteriori costi. Infatti, la produzione della versione Abarth del nuovo Fiat Pulse sarebbe più costosa a causa di sospensioni e regolazione dello sterzo uniche, paraurti e cerchi unici e alcuni dettagli interni personalizzati. Infine, sarebbero previste più tasse per via della presenza di un motore 1.3 anziché del turbo 1.0.