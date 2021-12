Nuova Fiat Panda: mette su famiglia?

Uno dei modelli su cui si concentrano le maggiori indiscrezioni per quanto riguarda la futura gamma di Fiat è sicuramente la nuova Fiat Panda. Ci sono ancora tanti dubbi sul destino di questo modello dopo che il capo globale di Fiat, Oliver Francois, lo scorso anno aveva detto che l’auto avrebbe cambiato di segmento aumentando di dimensioni per essere più redditizia.

Nuova Fiat Panda: la vettura potrebbe in futuro dare origine ad una vera e propria famiglia di auto?

Una delle voci riguardanti la nuova Fiat Panda che più hanno fatto discutere in passato appassionati e addetti ai lavori, sicuramente è quella relativa alla possibilità che la celebre vettura possa dare origine in futuro ad una vera e propria famiglia di auto con presenze anche nei segmenti C e D del mercato.

Non è chiaro al momento se anche con la nascita di Stellantis le cose siano rimaste queste per la nuova Fiat Panda e se l’idea di creare una gamma di auto da contrapporre a quella di Fiat 500 sia ancora valida. In proposito tra i soliti bene informati ci sono idee discordanti.

C’è chi pensa che le cose andranno così anche sotto Stellantis e chi invece pensa che la strategia sia cambiata e si punti a portare sul mercato diversi modelli inediti rispolverando anche qualche nome del passato.

Quello che è certo è che non dovremo aspettare ancora molto per conoscere nel dettaglio cosa Fiat intende fare. Entro la fine del primo trimestre del prossimo anno sapremo se tutta la verità sulla nuova Fiat Panda e se la celebre vettura realmente metterà su famiglia.

In ogni caso se così fosse è facile immaginare che Panda venga rivoluzionata prendendo le sembianze di un Crossover o SUV e che l’intera famiglia presenti le stesse caratteristiche magari con un design che ricordi da vicino quello della concept car Fiat Centoventi.

Del resto Fiat ha fatto capire che punta ad aumentare le sue quote di mercato e per centrare questo obiettivo per forza di cose dovrà cavalcare la moda dei SUV. Quindi a prescindere che si tratti di una nuova Fiat Panda o di un altro modello è probabile che nei segmenti C e D vedremo in futuro SUV targati Fiat. Non resta che aspettare e capire esattamente quello che accadrà nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: il presunto aspetto finale anticipato in un render