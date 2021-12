Nuova Fiat Panda: per dominare nel segmento B

La nuova Fiat Panda, che arriverà nei prossimi anni, sarà molto diversa dall’auto che tutti conosciamo e che è così popolare soprattutto in Italia, dove da anni ormai risulta essere l’auto più venduta in assoluto nel paese per via di un rapporto qualità prezzo molto buono. Nonostante gli ottimi risultati fino a questo momento raccolti dalla utilitaria di Fiat, nel 2022 la casa di Torino annuncerà importanti novità per questo modello.

Il dominio del segmento B sarà il futuro obiettivo della nuova Fiat Panda

Infatti è stato già confermato che la nuova Fiat Panda si sposterà di segmento passando dal segmento A a quello B del mercato. Nel segmento A Fiat dunque rimarrà solo e soltanto con la Fiat 500 elettrica. La nuova Fiat Panda che aumenterà di dimensioni vuole diventare quello che la Fiat 500 è nel segmento A e cioè la dominatrice assoluto in Europa. Per poter ottenere questo ambizioso risultato sarà necessario una rivoluzione totale.

La nuova Fiat Panda infatti aumenterà di dimensioni e cambierà tantissimo nel design rispetto al modello attuale per abbracciare alcuni spunti stilistici emersi con la concept car Fiat Centoventi. L’auto inoltre diventerà completamente elettrica anche se inizialmente sul mercato potrebbero arrivare anche alcune versioni ibride e a benzina. Infatti Fiat diventerà totalmente elettrica solo a partire dal 2030.

Per questa futura auto di Fiat sarà utilizzata la piattaforma STLA Small che ben si presta alle auto elettriche, ma anche alle ibride e a quelle a benzina. Questa auto sarà la capofila di quello che si prospetta come una sorta di nuovo corso per Fiat con il lancio di numerosi modelli con i quali Fiat non solo primeggerà in Europa, ma come ha detto anche Carlos Tavares, proverà a dire la sua anche in altri continenti.

In particolare alcuni dei nuovi modelli ben si presterebbero ad essere venduti anche negli Stati Uniti. Quanto alla nuova Fiat Panda la vettura potrebbe colmare un grosso vuoto nella gamma di Fiat che in questa maniera darebbe lo scacco matto ai suoi avversari principali.

Vedremo dunque se il prossimo 1 marzo, giorno in cui Stellantis rivelerà i suoi piani per il futuro, avremo notizie importanti a proposito di questo modello di Fiat destinato in ogni caso a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori quando finalmente farà il suo debutto sul mercato.

