Ferrari F8 Spider: Novitec presenta il body kit N-Largo

Dopo essersi dedicato alla F8 Tributo, nelle scorse ore Novitec ha presentato il pacchetto N-Largo dedicato alla Ferrari F8 Spider. La produzione è limitata a soli 15 esemplari.

A differenza del normale pacchetto di tuning che il preparatore tedesco sta già offrendo per la F8 Spider, il kit N-Largo presenta diversi pannelli della carrozzeria progettati su misura e inserti in fibra di carbonio.

Ferrari F8 Spider by Novitec interni

Ferrari F8 Spider: ecco il body kit N-Largo realizzato da Novitec per la supercar scoperta

I parafanghi anteriori e posteriori più larghi dispongono di prese d’aria integrate, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati sono ora più spigolosi, l’eliminazione delle prese d’aria sui fari li fa sembrare più aggressivi mentre dettagli come la presa d’aria del cofano, lo spoiler posteriore e gli specchietti ispirati alla Formula 1 sono realizzati in fibra di carbonio.

L’aggressivo body kit Novitec N-Largo rende la Ferrari F8 Spider più larga di 13 cm nella parte posteriore, misurando complessivamente 211 cm. Naturalmente, il tuner offre diverse opzioni per le finiture interne e la carrozzeria esterna in base alle preferenze di ciascun proprietario.

La supercar a motore centrale monta cerchi Novitec NF10 NL costruiti da Vossen che misurano 21” all’anteriore con pneumatici 255/30 ZR21 e 22” al posteriore con pneumatici 335/25 ZR22. Questi sono disponibili in 72 diverse varianti di colore.

Grazie al modulo Novitec N-Tronic, il V8 biturbo da 3.9 litri adesso sviluppa 818 CV di potenza e 903 Nm di coppia massima. Parliamo di 98 CV e 133 Nm in più rispetto ai numeri di serie. Ricordiamo che la F8 Spider eroga 720 CV e 770 Nm.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,6 secondi (-0,3 secondi) mentre da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi (-0,4 secondi). La velocità massima, invece, supera la soglia dei 340 km/h. La Ferrari F8 Spider by Novitec beneficia di un impianto di scarico ad alte prestazioni realizzato in Inconel (disponibile come optional) che può essere specificato con placcatura in oro 999 e catalizzatore sportivo a 100 celle.

Le sospensioni sono dotate di molle più sportive ribassate di 35 mm con un sistema di sollevamento idraulico per l’asse anteriore (anche questo disponibile come optional). Purtroppo, l’azienda di tuning non ha specificato il prezzo della speciale F8 Spider in edizione limitata, ma possiamo immaginare che tutte e 15 le unità siano già esaurite.