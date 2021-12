Citroën My Ami Superfan: premiato il servizio che permette di scoprire l’EV

In occasione della cerimonia dei Premi Action Co, che si è tenuto ieri, Citroën è stata premiata per la creazione di un nuovo servizio che permette di scoprire la Citroën Ami, il quadriciclo leggero a zero emissioni: il programma My Ami Superfan.

Ami è una soluzione di mobilità unica il cui intero ecosistema è stato progettato in modo diverso. È stato disegnato in modo differente, sia in termini di percorso cliente interamente digitale che per quanto riguarda le modalità di prova e di distribuzione.

Citroën My Ami Superfan: il nuovo servizio dell’azienda è stato premiato

La casa automobilistica francese innova ancora una volta per andare incontro ai suoi futuri clienti e propone loro un nuovo modo di scoprire l’Ami, basato sull’esperienza di chi possiede già questo divertente veicolo e lo usa quotidianamente.

Per informarsi sul veicolo, i consumatori hanno a disposizione diversi canali: il sito Web dedicato, che permette loro di scoprirlo 24 ore su 24 e sette giorni su sette e di programmare un test drive, ordinare e pagare; oppure tramite i 40 punti vendita Fnac e Darty autorizzati Ami e le quasi 200 concessionarie Citroën partecipanti presenti in Francia.

Da quest’estate, il marchio di Stellantis ha però introdotto un nuovo modo di scoprire la Citroën Ami, basato sulla trasparenza del messaggio di un cliente che già l’utilizzo quotidianamente e vive vicino alla persona interessata. Si tratta del programma My Ami Superfan.

Gli ambasciatori possono far scoprire la propria Ami a chi è interessato

Questo si basa sulla costatazione molto semplice che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto. Trovano questa rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse online o anche in un conoscente che conosce il veicolo e può rassicurarli nella loro scelta.

È su quest’ultimo punto che Citroën innova e propone ad alcuni dei suoi clienti innamorati della Ami di diventare ambasciatori per mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Questo nuovo canale di distribuzione, sviluppato appositamente per la nuova Ami, riflette anche la volontà del brand francese di aumentare il numero di punti di contatto e quindi di facilitare i test drive del veicolo.

Per ora questo servizio è disponibile solo in Francia

Per diventare un My Ami Superfan è sufficiente voler condividere il sentimento di apprezzamento con altre persone che sono interessate a conoscere meglio il quadriciclo leggero e scambiare idee con utenti in modo amichevole e trasparente. Quando il potenziale cliente effettua l’ordine dopo un test drive, l’ambasciatore riceve una e-gift card e il cliente beneficia di un contratto di servizio gratuito per tre anni.

Per diventare ambasciatore, bisogna fare domanda sul sito online francese dedicato alla Ami. Il portale Internet è lo stesso per coloro che desiderano fare un test drive con un ambasciatore. I consumatori vengono messi in contatto tramite una piattaforma basata sulla geolocalizzazione, in modo che il potenziale cliente possa incontrare l’ambasciatore più vicino a casa sua.

Dopo aver fissato un appuntamento per valutare il veicolo di persona, basta poi ordinarlo online o presso la rete autorizzata Ami Citroën o quella di Fnac-Darty. Ad oggi, sono stati effettuati quasi 250 test dai 50 ambasciatori My Ami Superfan che propongono un test drive della loro Citroën Ami a tutti coloro che vogliono vederla prima di comprarla e scoprire dettagli del design esterno o interno.

Il vero vantaggio di questo test tra potenziale cliente e utente è ovviamente lo scambio di informazioni. Più di 45 ordini del veicolo elettrico sono stati fatti dopo queste prove con gli ambasciatori.