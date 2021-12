Lancia: ecco dove saranno prodotte le nuove auto in Italia

Tante novità riguarderanno il futuro di Lancia. Luca Napolitano ha già confermato i primi tre modelli che arriveranno rispettivamente nel 2024, nel 2026 e nel 2028. Successivamente la gamma della casa piemontese sarà arricchita ancora con altri modelli tra cui si parla di almeno un altro SUV. La domanda che tutti si fanno in questo momento è dove verranno costruite le future auto del marchio premium di Stellantis.

Ecco dove dovrebbero venire prodotte le future auto di Lancia

La nuova generazione di Lancia Ypsilon sarà prodotta in Polonia a Tychy. Per quanto riguarda invece le altre due auto previste da qui al 2028 l’Italia dovrebbe essere il paese scelto per la loro produzione. Nello specifico si vocifera che la nuova Lancia Delta potrebbe essere affidata allo stabilimento di Cassino. Questo in quanto si dice che in futuro quel sito produttivo accoglierà il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta e dunque le due auto sarebbero costruite insieme.

Per quanto riguarda il primo SUV nella storia della casa piemontese, la futura Lancia Aurelia potrebbe trovare casa a Melfi. Infatti per quanto riguarda lo stabilimento lucano del gruppo, si dice che Fiat 500X e Jeep Renegade saranno spostate in un altro stabilimento all’estero e al loro posto su una linea di produzione unica saranno prodotte 4 nuove vetture. Tutte sulla stessa piattaforma STLA Medium e tutte di segmento C. Una di queste auto dovrebbe essere proprio la futura Aurelia.

In Italia comunque rimane confermato che il gruppo Stellantis produrrà solo auto dal segmento C in su per una questione di costi. Questo vale anche per il marchio Lancia che nei prossimi anni proverà a ricostruirsi una posizione in Europa da dove manca da diversi anni.

Sui futuri piani di rilancio di Lancia e su dove saranno prodotte le future auto della casa piemontese, avremo notizie più sicure quando il gruppo Stellantis svelerà il suo piano strategico per i prossimi anni. A quel punto non solo conosceremo tutte le nuove auto che arriveranno ma capiremo anche dove esattamente queste saranno realizzate e prodotte.

Quello che è certo è che nei piani della società di Carlos Tavares gli stabilimenti italiani del gruppo continueranno ad avere un ruolo centrale in special moto per quello che riguarda le auto del segmento premium e di lusso.

