Lancia Ypsilon metano a 149 euro al mese con la possibilità di restituirla

La Lancia Ypsilon EcoChic a metano è la protagonista di una promozione valida fino al 31 dicembre 2021 che permette di acquistarla al prezzo scontato di 14.800 euro anziché 16.300 euro (prezzo di listino di 18.950 euro con IPT e contributo PFU esclusi) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 6270 euro, una durata contrattuale di 37 mesi, 149 euro al mese per 36 mesi e rata finale di 5399,23 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 9096,55 euro con inclusi servizio marchiatura di 200 euro, Polizza Pneumatici di 25,55 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro mentre gli interessi sono di 1540,68 euro.

Lancia Ypsilon: scopriamo il finanziamento di FCA Bank valido fino al 31 dicembre

Le spese di invio del rendiconto cartaceo sono pari a 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 10.772,23 euro. Il TAN è fisso al 6,85% mentre il TEAG al 10,86%. È prevista una percorrenza massima di 45.000 km e, in caso di superamento, bisognerà pagare 0,05€ per ogni chilometro in più percorso. La stessa promozione permette di restituire la Ypsilon EcoChic a metano dopo tre anni.

Sotto il cofano è presente il motore benzina/metano TwinAir a due cilindri in linea da 0.9 litri capace di sviluppare 71 CV di potenza a 5500 g/min e 135 Nm di coppia massima a 2500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

Il consumo di metano è pari a 5,7 kg/100 km nel ciclo misto mentre le emissioni di CO2 sono di 97 g/km. Lancia afferma che la Lancia Ypsilon EcoChic a metano impiega 14,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 160 km/h.

Ecco tutte le caratteristiche di serie proposte dalla versione Silver

Passando alla dotazione di serie, l’allestimento Silver propone climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, copparuota da 15” con Y nero centrale, correttore accetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e funzione di disappannamento, sistema di infotainment Uconnect e volante regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati.

Presenti inoltre sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale scoppiato 50/50, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, vari airbag, cintura di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, ABS + EBD, controllo elettronico della stabilità, sistema ASR, sistema di assistenza alla partenza in salita, Radio DAB, connettività Bluetooth e porta USB.