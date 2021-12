Abarth: quella del 2021 è stata una stagione piena di record

I numeri conquistati da Abarth nella stagione 2021 sono da record. L’anima racing dello Scorpione continua a raccogliere successi sia nei rally che su pista grazie all’Abarth 124 Rally, ormai colonna portante tra le vetture RGT nel panorama rallystico internazionale e grazie al motore Abarth T-Jet da 1.4 litri con potenza di 160 CV che è il cuore pulsante delle monoposto di Formula 4, che stanno facendo crescere i migliori talenti del motorsport a ruote scoperte.

La terza stagione dell’Abarth Rally Cup, inserita nel calendario del FIA European Rally Championship (FIA ERC), la vettura dello Scorpione è stata messa a dura prova dai protagonisti della serie targata Abarth, con Dariusz Poloński che si è laureato campione grazie alle cinque vittorie su sei rally disputati e con un dominio dimostrato dalla vittoria in 72 prove speciali su 84.

Abarth: il 2021 è stato un anno pieno di record per il brand dello Scorpione

Il pilota polacco, terzo assoluto in ERC2, ha conquistato anche due podi proprio in ERC2 negli appuntamenti del Rally di Roma Capitale e del Barum Czech Rally Zlín. Le Abarth 124 Rally, nel corso della stagione 2021, hanno portato a termine 24 prove speciali su terra, percorrendo 381,78 km, e 60 su asfalto con 780,29 km, nei sei appuntamenti della serie continentale per un totale di 1162,07 km percorsi in prova speciale.

Chilometri che diventano 4600,39 sommati ai trasferimenti tra le varie prove che hanno toccato Polonia, Lettonia, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria e Spagna.

Italian F.4 Championship

Numeri da record anche nell’Italian F.4 Championship powered by Abarth certified by FIA con 44 piloti che hanno preso parte almeno a una gara della serie tricolore promossa da ACI Sport e 32 piloti di media in griglia di partenza. 19 le nazionalità rappresentate con piloti provenienti da tutti e cinque i continenti.

Nel corso della stagione 2021, nelle 21 gare divise su sette appuntamenti, bene 12 piloti sono saliti sul podio mentre in sette hanno centrato almeno una vittoria. Affidabilità e prestazioni hanno accompagnato i giovani talenti del motorsport grazie al supporto del motore Abarth T-Jet 1.4 da 160 CV.

Ancora una volta, tale propulsore ha confermato di essere al vertice delle performance nlla sua ottava stagione a fianco della serie tricolore, percorrendo 348 giri in gara per 1686,138 km.

ADAC F4 Championship

Settima stagione, invece, per l’ADAC F4 Championship powered by Abarth dove, nelle 18 gare su sei round disputati, sono stati percorsi 1346,400 km in 325 giri. Cinque i circuiti che hanno ospitato la serie tedesca con 29 piloti di 16 diverse nazionalità che hanno preso il via almeno ad una gara.

Anche della serie promossa da ADAC sono stati 12 i piloti saliti sul podio nel corso della stagione con sette di loro che hanno conquistato almeno una vittoria. Così come nella serie italiana, anche in quella tedesca è stato Oliver Bearman a laurearsi campione.

L’inglese del team Van Amersfoort Racing, neo pilota della Ferrari Driver Academy, ha così chiu la stagione con 17 vittorie (11 nell’Italian F.4 e 6 nell’ADAC F4), sei secondi posti (due in Italia e quattro in Germania) e tre terzi posti (due in Italia e uno in Germania), salendo sul podio in 26 gare su 39 disputate.

Ruolino di marcia molto simile, tra i rookie, per il russo Nikita Bedrin vincitore del titolo riservato agli esordienti sia in Italia che in Germania, sempre con la vettura del team Van Amersfoort Racing che si è laureato campione in entrambe le serie.