Oliver Bearman vince anche l’ADAC Formel 4 powered by Abarth

Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing ha scritto la storia della Formula 4. Per la prima volta dal 2014, anno dell’esordio della serie voluta dalla Federazione Internazionale dell’Automobilismo (FIA), un pilota riesce a conquistare, della stessa stagione, il titolo sia nella serie italiana che in quella tedesca.

Il britannico, nell’ultimo appuntamento stagionale sul circuito del Nurburgring, ha conquistato un quinto posto in rimonta in Gara 1 dopo che un contatto con il suo diretto avversario per il titolo, Tim Tramnitz di US Racing, l’aveva costretto al rientro ai box per sostituire il musetto della sua monoposto Tatuus F4 T014 con motore Abarth T-Jet da 1.4 litri (strettamente derivato da quello di serio utilizzato sulle Abarth 595 e 695).

I vari piloti dell’ADAC Formel 4 powered by Abarth hanno corso sul circuito del Nurburgring

Formula 4: Oliver Bearman conquista anche la serie tedesca dopo quella italiana

In Gara 2 è arrivato il sesto successo in stagione per Bearman che ha allungato a +21 su Tramnitz, quarto sotto la bandiera a scacchi su un Nurburgring bagnato dalla pioggia. In Gara 3 un contatto tra Tramnitz e Dufek, subito dopo il via, ha indirizzato subito il titolo verso il britannico ha combattuto per il podio fino alla fine e si è accontentato del quarto posto che gli ha consegnato il titolo.

“Sono veramente contento. É stata una stagione fantastica. Avevo la possibilità anche di vincere l’ultima gara e ci ho provato anche se, poi, ho pensato di non voler prendere troppi rischi. Non avrei mai pensato di poter vincere sia il titolo tedesco che quello italiano contro piloti molto forti. La sfida con Tim è stata veramente avvincente e dopo gara 1 sapevo di dover dare il massimo per riuscire a vincere il campionato. Ora è tempo di pensare al futuro. Ovviamente il sogno è quello della Formula 1, ma bisogna fare un passo alla volta, confermandosi al top anno dopo anno”, ha detto Oliver Bearman.

In Gara 1, assieme a Tramnitz, sul podio sono saliti Joshua Dufek di Van Amersfoort Racing e Vlad Lomko di US Racing mentre tra i rookie ha trionfato Alex Dunne di US Racing. Nella seconda gara, alle spalle di Oliver Bearman, ha chiuso Luke Browning di US Racing e Joshua Dufek con Robert De Haan di Van Amersfoort Racing, vincitore tra i rookie all’esordio della serie tedesca.

In Gara 3, Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing ha vinto davanti a Victor Bernier di R-Ace GP e Luke Browning. Nella classifica riservata ai team si conferma campione Van Amersfoort Racing che replica il successo del 2020 e conquista la doppietta dopo aver vinto il titolo anche nell’Italian F4 Championship powered by Abarth.

Adesso la classifica dell’ADAC Formel 4 powered by Abarth è così composta:

Oliver Bearman (GBR, Van Amersfoort Racing): 295 Tim Tramnitz (GER, US Racing): 269 Luke Browning (GBR, US Racing): 220 Victor Bernier (FRA, R-ACE GP): 167 Nikita Bedrin (RUS, Van Amersfoort Racing): 147