DS 5 Crossback: nuovo SUV compatto premium in arrivo [Render]

DS Automobiles ha sfruttato il Salone di Shanghai del 2011 per presentare al pubblico la DS 5, prendendo come base di partenza la Citroën C-SportLounge del 2005. Si tratta di un veicolo di segmento D che ha portato al debutto un nuovo tipo di carrozzeria che combinava minivan e shooting brake.

La sua presenza sul mercato durò fino al 2018, anno in cui la produzione cessò completamente. Da quel momento in poi la casa automobilistica francese non ha lanciato un veicolo per colmare il vuoto lasciato da quel modello, con una gamma più in linea con i segmenti di mercato maggiormente preferiti dalle persone.

DS 5 Crossback: la casa automobilistica francese potrebbe riempire presto il vuoto lasciato dalla DS 5

Tra la nuova compatta e il SUV più grande offerto fino ad ora, c’è un vuoto che ad oggi non è stato ancora colmato da DS Automobiles. In base alle ultime indiscrezioni trapelati su Internet, il brand di Stellantis prevede di annunciare in futuro la DS 5 Crossback.

Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine del 2023 come model year 2024. In attesa di scoprire maggiori informazioni, Motor.es ha realizzato un progetto digitale in cui mostra come potrebbe essere il suo aspetto finale. Nella gamma della casa francese, il nuovo SUV si posizionerebbe un gradino più sopra rispetto alla recente arrivata DS 4 Cross, ma sotto alla top di gamma DS 7 Crossback.

L’azienda francese manterrà le sue caratteristiche estetiche tipiche, dai fari sottili fino alle barre a LED che corrono lungo le estremità del paraurti. La griglia frontale, però, subirà un grande cambiamento con una maggiore integrazione nella parte anteriore e un nuovo pannello di rivestimento interno.

Per quanto riguarda il posteriore, la presunta DS 5 Crossback avrà uno stile familiare, senza perdere però la sportività tipica del marchio e senza adottare una forma da coupé.

Il futuro modello si baserà sulla DS Aero Sport Lounge presentata qualche anno fa, ma senza essere troppo estrema dal punto di vista estetico. Secondo le ultime news, la futura DS 5 Crossback sarebbe già in fase di sviluppo ed è conosciuta internamente con il nome in codice D85.

Sarà uno dei veicoli a sorgere sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, dedicata ai modelli compatti e di segmento D. L’adozione di questo pianale permetterà, infine, di portare sul mercato delle versioni elettrificate, quindi con tecnologia ibrida plug-in.