Alfa Romeo Tonale 2022: nuove voci sulla gamma motori

Come sappiamo il 2022 sarà l’anno di Alfa Romeo Tonale. il SUV potrebbe debuttare entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Siamo però in attesa ancora di notizie ufficiali che ci dicano il giorno esatto di questo importante debutto.

Nel frattempo continuano ad emergere nuove indiscrezioni a proposito della gamma del futuro SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione. Voci provenienti dalla Polonia rivelano nuovi dettagli su quella che dovrebbe essere la futura gamma di motori del nuovo modello dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo Tonale: nuove indiscrezioni sui motori arrivano dalla Polonia

Secondo Autoblog Polonia alla base della gamma di propulsori del futuro Alfa Romeo Tonale, ci sarà un motore diesel con una capacità di 1,6 litri. Questo motore sarà capace di produrre 130 CV. Oltre a ciò, le versioni alimentate a benzina, e ovviamente sovralimentate, produrranno 130 o 160 cavalli, con la più potente di queste accompagnata da una trasmissione ibrida leggera.

Al vertice della gamma del modello di Alfa Romeo ci sarà una versione ibrida plug-in, che deriverebbe da quella già presente nei modelli di Jeep, che sarà accompagnata dalla presenza di un motore elettrico sull’asse posteriore.

La potenza combinata di questa unità sarà di 240 CV. In termini di dimensioni, la nuova Alfa Romeo Tonale sarà lunga 4.528 mm, con la larghezza e l’altezza che raggiungono rispettivamente 1.835 e 1.604 mm.

Infine, va ricordato che Jean-Philippe Imparato ha annunciato che Alfa Romeo presenterà un nuovo modello ogni anno fino al 2026, e che dal 2027 ogni nuovo modello Alfa Romeo sarà completamente elettrico. Questo significa che anche Alfa Romeo Tonale a quel punto sarà venduto solo e soltanto in versione completamente elettrica.

Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito di questo modello in vista del suo debutto che dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo mese di marzo. Ricordiamo infine che Alfa Romeo Tonale sarà la nuova entry level della gamma della casa milanese in attesa dell’arrivo nel 2023 di Alfa Romeo Brennero.

Questi due nuovi SUV insieme dovrebbero garantire ad Alfa Romeo un forte rilancio sul mercato auto europeo e non solo. Grazie a loro infatti le vendite della casa milanese si dovrebbero impennare con consistenti fette di mercato che saranno guadagnate dal brand premium di Stellantis.

