Alfa Romeo Tonale avvistato ancora una volta a Torino [Foto spia]

Proseguono gli sviluppi sull’attesissimo Alfa Romeo Tonale. Nelle scorse ore, il solito leaker Walter Vayr ha pubblicato su Facebook l’ultimo prototipo avvistato sulle strade di Torino ancora purtroppo completamente camuffato, in attesa dell’arrivo nelle concessionarie previsto per giugno 2022.

Visto che gli avvistamenti si stanno facendo sempre più frequenti, è probabile che entro la fine dell’anno vedremo i primi muletti meno camuffati. Per i fan del Biscione, il primo C-SUV di Alfa Romeo rappresenta la voglia del brand di tornare ai vertici del mercato.

Alfa Romeo Tonale: un nuovo prototipo completamente camuffato è stato visto per le strade di Torino

La nuova auto di prova dispone del design finale destinato alla produzione di serie che dovrebbe essere molto simile a quello del concept che ha debuttato oltre due anni fa in occasione del Salone di Ginevra. Infatti, l’Alfa Romeo Tonale avvistato a Torino da Vayr dispone di linee molto simili a quelle del Tonale Concept.

Grazie alle foto spia possiamo notare la presenza delle classiche maniglie per l’apertura delle portiere posteriori. Sia i fari anteriori che i fanali posteriori, inoltre, avranno un’impostazione stilistica molto simile a quella vista sulla concept car.

Il futuro C-SUV dello storico marchio di Arese appare ben piazzato grazie agli ampi cerchi in lega. Da notare che sulla parte anteriore ci saranno dei gruppi ottici composti da tre elementi a LED derivati da alcuni modelli iconici del passato del brand di Stellantis.

Precedenti foto spia degli interni hanno rivelato che il volante del nuovo Tonale sarà molto simile a quello utilizzato sulla Giulia, ma con una forma più protesa verso il guidatore con l’elemento inferiore delle tre razze leggermente diverso da quello della berlina.

È presente inoltre il pulsante di accensione del motore sotto la razza di sinistra. In aggiunta, il SUV di nuova generazione avrà un quadro strumenti con forma a binocolo e quello che sembra essere lo stesso display del sistema di infotainment visto sulla nuova Jeep Compass, con la quale il nuovo Alfa Romeo Tonale condividerà la piattaforma.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la casa automobilistica milanese prevede di proporre almeno quattro versioni del nuovo modello: Ti, Super, Sprint e Veloce. Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sul nuovo modello.