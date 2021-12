Peugeot Expert: svelata una particolare versione realizzata con Whirlpool

Whirlpool in collaborazione con Peugeot ha presentato il Whirlpool Experience Tour. Si tratta di un concetto promozionale inedito e spettacolare che presenta i nuovi forni combinati a vapore W6 e W7 alla forza vendita della rete B2B.

Le due aziende hanno scelto di lavorare insieme per creare un’esperienza nuova ed esclusiva, basata sul loro posizionamento di marchio generalista di alta gamma con un design prodotto potente e distintivo. Insieme hanno fatto appello al know-now dello studio Peugeot Design Lab per creare un foodtruck dotato di un design ispirato al mondo dei bistrot e della gastronomia.

Peugeot Expert: Whirlpool presenta una speciale versione convertita in foodtruck

Partendo dal Peugeot Expert, il furgone è stato trasformato dalla società BCC. Prima di riprendere la sua attività in aprile 2022, il Whirlpool Experience Tour conclude una prima stagione di successo nel 2021 con 20 città visitate e 72 sessioni di formazione impartite a 500 venditori che sono stati conquistati dall’idea.

Lo spazio del particolare furgone è ottimizzato, con una cinematica inedita. La fiancata del veicolo si apre completamente ad ala di gabbiano, lasciando posto a due grandi piani di lavoro che si prolungano verso l’esterno e creano una cucina economicamente ideale.

Lo chef dispone di un lavandino e di un piano cottura ad un’altezza ideale, così come di uno spazio per riporre gli oggetti e di due forni combinati a vapore a portata di mano. Un riparo integrato protegge l’unità durante le dimostrazioni.

Con questo concetto innovativo e spettacolare, per la prima volta lo chef si trova allo stesso livello dei venditori per un approccio più diretto durante le dimostrazioni. Potranno seguire le sue preparazioni senza perdere alcun passaggio. Nella parte posteriore del foodtruck è presente un sistema multimediale con una soundbar e un grande schermo.

Il piano di lavoro e i frontali del foodtruck basato sul Peugeot Expert sono realizzati in ceramica italiana bianca, la cui superficie ha subito un trattamento antibatterico, resistente agli odori e facile da pulire. Inserti in ottone evidenziano i piani di lavoro. La carrozzeria in grigio titanio del foodtruck, con i suoi motivi tono su tono, ricorda il mondo del vapore e riprende l’estetica dei forni di alta gamma di Whirlpool.

Il particolare Expert in versione Long è stato trasformato da BCC. Presenta una lunghezza di 5,31 metri e un’altezza di 1,90 metri. Si posteggia facilmente nella maggior parte dei parcheggi e inoltre viene fornito con un rimorchio supplementare che contiene un frigorifero e alcuni accessori. Un pannello solare alimenta il frigorifero mentre un generatore fa funzionare tutti gli elettrodomestici.