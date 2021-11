Peugeot e-Expert: svelato in Brasile il primo furgone elettrico del brand

Dopo Citroën con il suo e-Jumpy, anche Peugeot ha deciso di svelare in Brasile il suo primo furgone 100% elettrico con il nome di Peugeot e-Expert. La versione full electric rafforza la presenza nel segmento del modello come un’offerta ancora più completa e competitiva. Il lancio dell’utility a zero emissioni fa parte del movimento globale del marchio Move To Electric.

Con un prezzo di partenza di 329.990 R$ (52.145 euro), l’e-Expert è disponibile in una versione completa e consente alle persone CNH categoria B di guidarlo senza problemi. La propulsione elettrica, unita alla riconosciuta capacità del modello di adattarsi alle più diverse attività professionali, senza alcuna restrizione all’accesso ai centri urbani, fa del Peugeot e-Expert la migliore opzione tra i furgoni di medie dimensioni disponibili nel mercato brasiliano.

Peugeot e-Expert: ecco il primo furgone elettrico della casa del Leone per il mercato brasiliano

Ne è la prova il fatto che arriva già con un rispettoso premio nel bagagliaio, ossia l’International Van of the Year 2021, il premio più prestigioso per un veicolo utilitario, e che riflette l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo della versione elettrica del Peugeot Expert. Il vincitore di questo riconoscimento viene scelto ogni anno da una giuria composta da 25 giornalisti internazionali in Europa, Russia e Turchia, in rappresentanza di 25 riviste specializzate del segmento.

La casa automobilistica francese è orgogliosa di poter condividere di aver vinto questo titolo sei volte da quando è stato creato nel 1992. Tutti i riconoscimenti attribuiti all’e-Expert non sono casuali. Questo perché il modello eleva il concetto di comfort a un livello molto più alto, in aspetti che vanno dal benessere alla tranquillità in termini di efficienza.

Il furgone completamente elettrico assicura una dimensione ampliata del comfort, attraverso una concezione del prodotto che ha permesso l’assenza di rumori e vibrazioni, caratteristiche attribuite al propulsore elettrico; una guida fluida e con un’ottima coppia disponibile immediatamente; una corsa “pulita” senza emissioni CO2 e un prodotto pratico, facile da ricaricare e dai bassi costi di manutenzione.

Tutto questo si somma alle varie qualità ereditate dal modello con motore a combustione interna e all’aggiunta di più tecnologia e dotazioni di bordo. Fra le caratteristiche proposte dal Peugeot e-Expert abbiamo un volume di carico pari a 6,1 m³, una capacità di carico di 1 tonnellata, una larghezza di 1,25 metri per trasportare senza problemi anche i bancali, una porta laterale scorrevole e delle porte posteriori con apertura a 180°.

Abbiamo poi un’altezza di 1,94 metri che garantisce l’accesso a garage con altezza limitata, un’autonomia fino a 330 km nel ciclo urbano INMETRO in Brasile, una ricarica rapida in 45 minuti dalla 0% all’80%, un sistema di frenata rigenerativa che ottimizza la durata della batteria e una garanzia valida 3 anni/100.000 km per il veicolo e 8 anni/160.000 km per la batteria di trazione.