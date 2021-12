Jeep Compass 4xe debutterà il 4 aprile 2022 in Brasile

Il Jeep 4×4 Day, l’appuntamento festivo di Jeep che si è sempre celebrato il 4 aprile, segnerà il debutto in Brasile della Jeep Compass 4xe 2022 ibrida plug-in. Il SUV sarebbe dovuto arrivare quest’anno, ma la casa automobilistica americana ha rimandato il suo arrivo al 2022, secondo i media brasiliani.

Sappiamo che la Compass 4xe sarà offerta soltanto nella versione S e importata dall’Italia. Sotto il cofano ci sarà un gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un turbo benzina da 1.3 litri con potenza di 180 CV e un propulsore elettrico derivato da quello della Chrysler Pacifica Hybrid, noto come P1P4. La potenza complessiva sarà di 240 CV e 270 Nm di coppia massima.

Jeep Compass 4xe: sarà presentata il 4 aprile 2022 in occasione del Jeep 4×4 Day

La trasmissione della Jeep Compass 4xe S sarà automatica a 6 rapporti. Secondo quanto affermato dal produttore statunitense, il modello impiega 7,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h e inoltre garantisce fino a 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica grazie alla batteria da 11,4 kWh di capacità.

La Jeep Compass 4xe propone tre modalità di guida: Hybrid, Electric ed E-Save. La prima utilizza entrambi i motori, la seconda soltanto la trazione elettrica mentre la terza mantiene il livello di carica della batteria sfruttando un sistema di ricarica autonomo.

Come anticipato ad inizio articolo, si tratta di un SUV 4×4, ma a differenza di quella tradizionale, il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori mentre quello elettrico le ruote posteriori.

Tra le dotazioni di serie proposte dall’allestimento S abbiamo fari a LED con DRL e funzione smartbeam, fendinebbia a LED, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente, quadro strumenti digitale con display da 10.25 pollici, tetto nero, cerchi in lega Gloss Black da 19”, interni in grigio neutro e specchietto retrovisore interno elettrocromico.

In Italia, la nuova Jeep Compass 4xe viene offerta in quattro allestimenti chiamati Night Eagle, Limited, S e Trailhawk. Si parte da 44.650 euro per la Night Eagle fino ad arrivare a 50.900 euro per la Trailhawk. Per ora non ci sono ancora informazioni sui prezzi della versione S per il mercato brasiliano, ma nel nostro Bel Paese costa 50.900 euro.