Jeep Compass 4xe verrà offerta in Brasile in una sola versione

Jeep hai intenzione di portare la sua gamma 4xe ibrida plug-in in altri mercati. Nelle scorse ore è stato rivelato che il primo modello Jeep con tecnologia hybrid plug-in ad essere venduto in Brasile, la Jeep Compass 4xe, sarà proposta soltanto in un’unica versione.

In base a quanto dichiarato dai media brasiliani, il SUV elettrificato sarà offerto nell’allestimento S. Inoltre, poiché sarà importato direttamente dall’Europa, avrà un equipaggiamento di serie più ricco rispetto alla variante S con motore esclusivamente a combustione interna prodotta e già offerta delle concessionarie Jeep brasiliane.

Jeep Compass 4xe S interni

Jeep Compass 4xe: in Brasile debutterà solo nell’allestimento S

In particolare, la dotazione di serie della Jeep Compass 4xe S comprenderà fari a LED con luci diurne e funzione smartbeam, fari fendinebbia a LED, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietto retrovisore interno elettrocromico, specchietti retrovisori esterni ripiegabili, quadro strumenti con display da 10.25 pollici, tettuccio nero, interni in grigio neutro e cerchi in lega Gloss Black da 19”.

La Compass 4xe nasconde sotto il cofano un gruppo professione ibrida plug-in composto da un motore turbo benzina da 1.3 litri con potenza di 180 CV e un powertrain elettrico derivato dalla Chrysler Pacifica Hybrid, conosciuto con il nome di P1P4. La potenza combinata è di 240 CV mentre la coppia massima è di 270 Nm. Accanto è presente una trasmissione automatica a 6 rapporti.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica statunitense, il SUV ibrido plug-in impiega 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e assicura fino a 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una sola ricarica (nel ciclo WLTP) grazie alla batteria da 11,4 kWh.

La Jeep Compass 4xe propone tre modalità di guida: Hybrid, Electric ed E-Save. La prima utilizza entrambi i motori, la seconda soltanto quello elettrico mentre la terza mantiene il livello di carica della batteria attraverso un sistema di recupero dell’energia.

Per ora non si conosce ancora il prezzo di vendita previsto nel mercato brasiliano, ma in Italia l’allestimento S della Compass ibrida plug-in parte da 50.900 euro che al cambio corrispondono a 325.930 R$.