Nuovo Fiat Strada: debutta ufficialmente la versione con cambio CVT

Fiat ha deciso di innovare ancora una volta il nuovo Fiat Strada, icona di versatilità, qualità, affidabilità e robustezza, completando l’offerta del model year 2022 con il nuovo cambio automatico CVT.

Questa opzione era parecchio attesa dei consumatori del nuovo Strada, che sono stati conquistati dal design moderno, dalla tecnologia e dallo spazio interno della doppia cabina a quattro porte, nonché dell’ampio cassone. La trasmissione automatica CVT è associata all’avanzato motore Firefly da 1.3 litri con potenza fino a 107 CV e propone 7 marce.

Nuovo Fiat Strada: svelata la versione con trasmissione automatica CVT

Il cambio CVT offre tre modalità di guida. In modalità automatica, la centralina elettronica rileva costantemente come sta guidando il conducente e la situazione del veicolo per gestire le marce in modo ottimizzato, con un occhio ai consumi.

Chi preferisce essere sempre al comando può optare per la modalità manuale che permette di cambiare le 7 marce in maniera sequenziale tramite le palette al volante o attraverso la stessa leva del cambio. La modalità Sport, invece, si rivolge a chi cerca una guida più divertente e agile. La centralina elettronica effettua una serie di regolazioni per rendere il veicolo ancora più reattivo.

L’acceleratore diventa più sensibile, l’assistenza alla sterzata elettrica viene irrigidito e la trasmissione CVT adotta rapporti di trasmissione più corti. Il nuovo Strada con cambio automatico viene proposto in due allestimenti: Volcano (che mantiene l’opzione del cambio manuale) e il top di gamma Ranch.

Il nuovo Fiat Strada Ranch con trasmissione automatica porta con sé alcune caratteristiche uniche. Esternamente, la moderna carrozzeria adotta una nuova piastra paramotore, nuovi parafanghi, specchietti retrovisori esterni con calotte in nero lucido, logo Ranch accanto al parafango, pedane laterali, barre al tetto grigie, esclusiva capote con scritta Ranch, cerchi in lega da 15” e pneumatici ATR per uso misto.

La nuova versione top di gamma Ranch è raffinata ed elegante

Completano il design della versione top di gamma i fari a LED con luci di marcia diurna, l’imponente calandra con al centro il Logo Script del marchio, l’elegante bandiera Fiat e il cofano motore che suggerisce robustezza.

La raffinatezza della versione Ranch prosegue nell’abitacolo. In particolare, abbiamo una configurazione bicolore con elementi marroni presenti intorno al vano portaoggetti superiore, in contrasto con le prese d’aria in nero lucido.

La stessa tonalità è ripresa nelle cuciture del volante in pelle, del pomello del cambio e dei sedili, che utilizzano anche finiture marroni sui lati e portano la scritta Ranch sugli schienali. Il cruscotto con display LCD personalizzabile crea un movimento di benvenuto molto particolare ogni volta che il pick-up viene avviato mentre gli stemmi Ranch presenti sotto il sistema di infotainment, sui tappetini e sulle soglie sottoporta rafforzano il DNA esclusivo di questa variante.

Il nuovo Fiat Strada Volcano con cambio automatico CVT è disponibile a un prezzo di partenza di 111.990 R$ (17.628 euro) mentre la versione top di gamma Ranch parte da 116.990 R$ (18.415 euro).