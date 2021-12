Peugeot e-Partner premiato ai What Van? Awards 2022

Il Peugeot e-Partner 100% elettrico ha vinto il prestigioso premio Electric Van of the Year in occasione dei What Van? Awards 2022. È stato premiato anche il nuovo e-Expert con il titolo di Medium Van of the Year.

I What Van? Awards sono stati decisi da una giuria di esperti con decenni di esperienza combinata nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con i vincitori annunciati durante una cerimonia svoltasi proprio ieri a Londra.

Peugeot e-Partner: il nuovo van a zero emissioni conquista il premio Electric Van of the Year

Basato sulla piattaforma multi-energica EMP2, il nuovo e-Partner viene fornito con una batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia fino a 275 km nel ciclo WLTP. Il modello offre una praticità eccezionale con volume di carico pari a 4,4 m³ (corrispondente alla versione con motore diesel) e un carico utile fino a 800 kg. I clienti possono scegliere tra due stili di carrozzeria (Standard e Long) e tra le configurazioni Panel Van (fino a tre posti) e Crew Van (fino a cinque posti).

James Dallas, editore di What Van?, ha affermato che il nuovo Peugeot e-Partner viene fornito con tanta tecnologia innovativa e riesce a combinare perfettamente versatilità e praticità. La sua ampia autonomia e la compatibilità con la ricarica rapida lo rendono una proposta molto interessante per i conducenti d’affari che operano all’interno delle città e non solo.

Premiato anche l’e-Expert con il Medium Van of the Year

Progettato per soddisfare le esigenze di diversi conducenti, il nuovo Peugeot e-Expert viene fornito con batterie da 50 o 75 kWh che offrono rispettivamente un’autonomia fino a 230 e 330 km nel ciclo WLTP. I clienti possono scegliere fra tre diverse lunghezze (Compact, Standard e Long), oltre a un carico utile fino a 1226 kg e un volume di carico identico a quello dell’Expert con motore diesel pari a 6,6 m³.

In questo caso, Dallas ha dichiarato che l’e-Expert non scende a compromessi rispetto alla già popolare controparte diesel, rispecchiando la sua capacità di carico. Propone un’ottima esperienza di guida e offre un’autonomia molto pratica, soprattutto con la batteria più capiente.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha detto che la gamma dei veicoli commerciali leggeri elettrici di Peugeot continua a stupire sia clienti che gli esperti del settore. Gli ultimi premi conquistati ai What Van? Awards 2022 sono un’altra prova dell’elevata qualità costruttiva e dell’affidabilità, nonché della praticità e dei costi di gestione accessibili che sono alla base di ogni LCV elettrico della casa del Leone.