Jeep Commander aumenta di prezzo prima dell’inizio delle vendite

La nuova generazione di Jeep Commander è arrivata da poco in Brasile e nelle scorse ore il marchio statunitense ha annunciato già un aumento di prezzo. Il SUV di Stellantis ha avuto un incremento che va da 6000 a 8000 R$ (948-1264 euro).

Nella versione Limited T270, il prezzo è passato da 199.990 R$ (31.599 euro) a 205.990 R$ (32.547 euro), con un aumento di 6000 R$. La stessa variante ma con motore diesel TD380 è invece passata da 259.990 R$ (41.080 euro) a 265.990 R$ (42.028 euro), con lo stesso aumento.

Nuovo Jeep Commander tre quarti posteriore

Nuovo Jeep Commander: la casa automobilistica statunitense ha aumentato i prezzi prima della partenza delle vendite

Per quanto concerne l’allestimento Overland, l’aumento è stato di 8000 R$, da 219.990 R$ (34.759 euro) a 227.990 R$ (36.024 euro) nella versione T270 e da 279.990 R$ (44.240 euro) a 287.990 R$ (45.504 euro) in quella con motore TD380.

Questo significa che il nuovo Jeep Commander arriverà nelle concessionarie brasiliane di Jeep con prezzi ben al di sopra di quelli fissati durante la fase di prevendita, che si concluderà proprio domani.

Equipaggiato con il motore GSE Turbo da 1.3 litri con potenza di 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo e 270 Nm di coppia massima, il nuovo Commander è disponibile nelle versioni Limited e Overland con cambio automatico Aisin a 6 marce e trazione integrale.

Le varianti diesel, invece, sono equipaggiate con il motore Multijet da 2 litri capace di sviluppare 170 CV e 378 Nm. Accanto troviamo il cambio automatico ZF 9HP a 9 velocità e la trazione integrale con varie modalità di guida fra cui scegliere.

Senza alcun optional disponibile a pagamento, il Jeep Commander 2022 propone solo una scelta di finiture in pelle Steelgray sia su Limited che su Overland. Il nuovo SUV a sette posti di Jeep arriva con un quadro strumenti completamente digitale, un sistema di infotainemnt con schermo touch da 10 pollici, un tetto apribile panoramico, delle finiture premium e climatizzatore bizona. Troviamo inoltre vari airbag, cruise control adattivo, parcheggio automatico, avviso di cambio corsia, connessione 4G con Wi-Fi e vari servizi online.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI