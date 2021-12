Jeep mantiene la leadership tra i SUV a novembre

A novembre, in Brasile, Jeep ha mantenuto ancora una volta la sua leadership nel segmento dei SUV con una quota di mercato pari al 18,5%. Inoltre, nell’anno in corso, i suoi vincoli sono tra i più venduti nelle rispettive categorie.

Per finire, il nuovo Commander lanciato di recente è stato nominato Premium Car of the Year da Autoesporte, il premio più antico e tradizionale della stampa automobilistica brasiliana.

Jeep: a novembre è riuscita a vendere 10.644 veicoli in Brasile

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha affermato che a novembre il brand ha raggiunto degli ottimi risultati che portano a una performance eccezionale sia nel mese che nel cumulato dell’anno.

Nonostante un mercato sempre più competitivo, lo storico brand di Stellantis continua ad essere il numero uno nel segmento che ha creato. Con la chiusura del mese scorso, Jeep ha mantenuto anche quest’anno la leadership del mercato dei SUV con oltre 135.000 veicoli venduti nel 2021 e 10.644 nel penultimo mese dell’anno.

A novembre, il Jeep Renegade ha superato la soglia delle 450.000 unità prodotte presso lo stabilimento di Goiana (Pernambuco) dall’inizio della sua produzione nel 2015. Vale anche la pena notare che il modello è leader tra i SUV nel 2021 con quasi 70.000 unità vendute e occupando il quarto posto nella classifica generale delle vetture.

Bene anche la Jeep Compass che si è assicurata la leadership nel proprio segmento (SUV di medie dimensioni) a novembre 2021 con una quota del 42,7% e 5287 veicoli immatricolati nel mese. A novembre, il modello ha raggiunto il suo miglior risultato di vendita annuale della sua storia in Brasile e ha già venduto 64.251 esemplari. Per chi non lo sapesse, il precedente record in un anno intero è stato raggiunto nel 2019 con 60.368 modelli venduti.

Il nuovo Jeep Commander, eletto Premium Car of the Year da Autoesporte, ha raggiunto la quota del 23,8% nel suo segmento. Con poco più di un mese di porte aperte, il modello ha già conquistato la seconda posizione tra i SUV di segmento D e nel mese sono state matricolate 1085 unità.