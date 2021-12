Jeep Commander aggiunge un nuovo premio alla sua collezione

Il nuovo Jeep Commander si è aggiudicato questa settimana un importante premio della stampa automobilistica brasiliana.

Il SUV sviluppato e prodotto in Brasile, che è il modello più grande e sofisticato del marchio mai prodotto nel grande paese sudamericano, è stato premiato con il riconoscimento Premium Car of the Year da Autoesporte dopo aver gareggiato nella categoria con altri tre modelli. I risultati del premio sono stati annunciati durante una cerimonia tenutasi a San Paolo, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

Jeep Commander: il SUV a tre file è stato ancora una volta premiato per le sue caratteristiche

Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha dichiarato che questo nuovo premio testimonia il successo del Commander che è riuscito a conquistare pubblico e stampa al primo contatto.

Il SUV a sette posti riesce a combinare perfettamente tecnologia, prestazioni e versatilità in un unico prodotto con una forte presenza e forza che solo una Jeep ha. Ricevere questo nuovo premio è di grande orgoglio per l’intero team che ha contribuito a sviluppare il nuovo Jeep Commander ed è un altro momento eccezionale della storia per l’anno in cui la casa automobilistica statunitense celebra il suo 80º anniversario.

Il Commander, prodotto nello stabilimento di Goiana (Pernambuco), è riuscito a conquistare i suoi clienti grazie all’efficienza dei motori turbo offerte, il quadro strumenti completamente digitale, la trazione integrale 4×4 (disponibile come optional) e la possibilità di trasportare fino a sette persone.

Di serie, il SUV a tre file propone una ricca dotazione che include fari full LED, cruise control adattivo, frenata di emergenza automatica, assistenza al parcheggio, caricatore wireless per smartphone compatibili, sistema di infotainment con piattaforma Adventure Intelligence di Jeep Conect e copertura posteriore elettrica. Vale la pena ricordare che, nei primi 15 giorni della fase di prevendita, Jeep è riuscita a vendere oltre 7000 unità.

Disponibile a un prezzo di partenza di 199.990 R$ (31.421 euro), il nuovo Jeep Commander è acquistabile nelle versioni Limited e Overland, entrambe con motori a benzina e diesel e con trazione anteriore e integrale.

In particolare, sotto il cofano è presente il GSE Turbo da 1.3 litri con potenza di 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima è di 274 Nm in entrambi casi. La trasmissione è automatica a 6 rapporti. Disponibile anche il diesel Multijet II da 2 litri da 170 CV e 378 Nm, abbinato a un cambio automatico a 9 marce.