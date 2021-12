Peugeot completamente elettrica dal 2030

Peugeot venderà solo auto completamente elettriche in Europa a partire dal 2030. Lo ha confermato il CEO Linda Jackson ai microfoni di Automotive News. Dal 2024, la casa transalpina venderà solo auto elettrificate in Europa. Stellantis sta lavorando a un’enorme offensiva di veicoli elettrici, principalmente per il mercato europeo. Alfa Romeo avrà solo auto elettriche nella sua gamma dal 2027, DS dal 2024 e Lancia dal 2026.

Dal 2030 Peugeot avrà solo auto elettriche

Opel ha indicato che passerà alle auto elettriche solo a partire dal 2028 e Peugeot è il prossimo grande attore la cui strategia europea per i veicoli elettrici è diventata più concreta. Attualmente il marchio del leone dispone di versioni elettriche della 208 e del 2008 e, oltre alle versioni elettriche di Rifter e Traveller, il marchio dispone di versioni ad alimentazione elettrica dei veicoli commerciali Partner ed Expert. Nei prossimi anni si aggiungerà un intero gruppo, inclusa una versione completamente elettrica della nuova Peugeot 308.

Nei prossimi anni Peugeot amplierà anche la sua gamma di modelli elettrificati e quindi ibridi o ibridi plug-in. Linda Jackson indica che l’intera gamma di modelli di Peugeot in Europa nel 2024 sarà composta da auto elettrificate. Ad eccezione della 108 e della 5008, ogni Peugeot è attualmente disponibile con un propulsore elettrificato.

I piani di cui sopra si applicano specificamente al mercato europeo, Jackson indica che manterrà in vita il motore a combustione più a lungo in altri mercati. Stellantis ha una vasta gamma di piattaforme modulari e dedicate ai veicoli elettrici nelle sale di sviluppo, comprese le varianti STLA Small, STLA Medium e STLA Large.

Insomma anche la casa del leone sembra avere le idee chiare sul suo futuro ma del resto il destino del settore automobilistico è ormai chiaro. In futuro solo auto elettriche faranno parte delle gamme della case automobilistiche.

